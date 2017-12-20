中國阻擾台灣出席KP年會  澳洲搭橋助台灣與會員國雙邊會談

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 儘管中國於五月和十二月，接連打壓台灣出席於澳洲舉辦的國際鑽石認證制度「金伯利進程(Kimberley Process,簡稱KP)」年會。澳洲政府決定邀請台灣外交部政務次長吳志中，於年會期間訪問澳洲。除了和主辦國進行雙邊會談，更安排我國與其他國家代表進行對話，此舉反而意外為台灣與其他會員國促成互動的機會。

《上報》引述我外交部表示，儘管我方顧及國家尊嚴及年會進行，決定不出席會議，澳洲卻特別邀請外交部政務次長吳志中於年會期間訪澳，與澳洲外交及貿易部副部長彼特（Keith Pitt）等官員舉行雙邊會談。同時安排場地，供吳志中一行人和其他與會國代表對話，等於提供台灣和與會國家進行官方正式互動的機會。

根據媒體報導，中國繼今年五月在KP年會上粗暴阻撓台灣代表出席會議，時隔半年仍意圖故技重施。使得台灣為顧及國家尊嚴，並且為台澳關係著想，決定不出席年會。澳洲為保障台灣的參與權利，才會決定邀請台灣代表於年會期間進行訪問。

根據《自由時報》的報導，獲得聯合國決議通過的國際鑽石認證制度「金伯利進程」，是國際間監管鑽石原石貿易的機制，意在根絕非洲「血鑽石」非法貿易，以維護非洲地區的和平。

外交部接受《上報》訪問時說，自KP機制成立以來，台灣參與該機制相關會議便屢屢遭到中國打壓；然而台灣做為國際鑽石原石交易網絡不可或缺的一環，自2003年起便遵循KP機制核發證書，並繳交年度報告，善盡參與方義務。