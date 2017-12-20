台北美福12/23聖誕市集 假日出遊新「趣」處

台北美福大飯店致力於提供頂級貼心的餐旅享受，更不定期舉辦各類主題的市集活動，滿足台北市民多元的休憩需求。繼10月1日舉辦的「彩匯好市集」圓滿落幕後，台北美福大飯店將於12月23日舉辦「美福聖誕嘉年華-邊緣人市集」，與經驗豐富的「邊緣工事」合作，自上午10時至下午6時將於 飯店後方廣場 與大家開心相見，現場將有近30個攤位的擺設，眾多的手創商品與服飾配件值得你細心挖寶。

12月23日當日於「彩匯自助餐廳」消費的顧客，每桌可獲得邊緣人市集NT$50折價券乙張，美福飯店同時在現場設立攤位，販售各類耶誕西點、熱可可及熱紅酒等暖心飲品，不僅好吃、好玩又好逛！歡迎大小朋友蒞臨參與，享受耶誕氛圍洋溢的假日市集，揭開耶誕前夕的浪漫序曲。詳情請洽02-7722-3399或上FB粉絲團查詢。

由「邊緣工事」不定期舉辦的市集活動，在台灣自非主流文化出發，從遊牧市集、互動裝置藝術創作，到現在的空間製造至今已經五年餘，而三位籌辦者的建築設計背景也讓「邊緣人市集」有著不同的觀點，希望藉由游牧市集的方式出現在城市中的各個角落，邀請來自各方的手工藝術家、聲音藝術家及繪畫藝術者共襄盛舉。

由邊緣人團隊嚴選的手創達人，透過自創的工藝技巧與在場的民眾進行一場藝文型態的對話；同樣不時與音樂影像組織合作，篩選各類元素的DJ與VJ，豐富的視覺與聽覺效果更貼近現代人的生活模式。「邊緣工事」希望藉由這樣的游擊模式漸漸地改變這座城市，帶動民眾優質的生活品味。