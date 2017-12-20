香格里拉台北遠東 外帶年菜熱賣中 饕餮盛宴帶著走

戌犬騰歡迎好年，香格里拉台北遠東國際大飯店以豐富多樣的「香」聚美食，讓您近悅遠來，福氣開來！由飯店馳名粵菜餐廳「香宮」(6F)及「上海醉月樓」(39F)精彩獻上一系列團圓外帶佳餚，無論是精烹細琢的粵式美饌，亦或是深蘊絕活的滬杭滋味，道道展現炊金饌玉之極致，讓您的團聚時刻無從挑剔！

逾數十種的精選美餚，包含單點及套餐豐富選擇，除了年年熱賣的「萬利添福賜─蔥烤婆參燴虎掌」及「年年步步高─滬式醬爆肥蟹」，上海醉月樓更首度推出豪華滬式「鮑參極品佛跳牆」，以各式頂級海品獻上最誠摯的年節祝福！而每年訂量超過百套的外帶中式年菜套餐，六人份NT$12, 888起，凡訂購套餐即送精選葡萄酒一瓶！而於2018年1月31日前訂購套餐且付清款項者，享早鳥優惠85折外，還加贈該餐廳85折餐券，讓你喜上添喜！搶訂請洽(02)7711-2080。 除外帶年菜之外，香格里拉台北遠東國際大飯店今年尚有「金牌XO醬」(NT$690)、「綜合年糕」(NT$650，含馬蹄糕、傳統年糕、蘿蔔糕、芋頭糕)、「財神元寶」(NT$988)等12款節慶應景美禮，亦推出「旺事如意」、「十犬十美」兩款精緻禮籃，不僅內含華美豐盛的年節選物，以皮革打造的質感包裝，讓您表心意不忘面增光！禮籃大宗訂購另享優惠；提貨時間自2018年1月22日起，訂購及詳情請洽(02)2378-8888 轉 6867或親臨飯店一樓The Cake Room選購。