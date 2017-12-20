(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)《美聯社》報導，美國在週二（19日）宣稱，北韓是今年五月大規模駭客攻擊的幕後黑手。

今年五月襲擊150多個國家的駭客程式「WannaCry」（國內有人譯為「想哭」）是一款加密型的勒索軟體，會惡意封鎖使用者檔案，並要求支付比特幣解鎖。該軟體甚至導致英國國民健保署全面癱瘓。

美國國土安全和反恐助理托馬斯·博塞特（Thomas P. Bossert）表示「這是個魯莽的攻擊。他們希望藉此造成混亂和破壞」，並稱該駭客程式，讓許多英國醫院的病人陷入生命危險。

其他專家則分析，這是金家為了在國際制裁下，繼續獲得現金，而想出的「妙招」。去年，同樣的駭客團體涉嫌從孟加拉中央銀行盜走800萬美元。

無論北韓的動機為何，美國的譴責都顯現出世界對於一個不甩國際規範，卻擁有高度電腦技術的政權的憂心。

博塞特強調，除了讓北韓人民餓死之外，美國幾乎無所不用其極地加強對北韓壓力，試圖讓他們改變政策，並稱「所以我們現在已經沒有什麼可以加大壓力，讓他們改變行為的空間了。」

川普上任後，不斷透過自己和國際支持，來加強對北韓的經濟制裁。國務卿提勒森在週二表示對北韓的壓力會「隨著時間越來越強」。專家表示，如果可以鎖定跟北韓有往來的中國銀行和公司的話，或許可以減少金家手上的現金。不過美國對此恐怕沒有多大的影響力。

不過，戰略與國際研究中心研究員詹姆斯·路易士（James Lewis）表示「制裁不會讓北韓行為改變」，強調美國不應該只試圖斷絕北韓的收入，而是要直接對北韓政府的網路下手。

另外，韓國則宣稱北韓已經擁有6000人網軍，並試圖入侵韓國國軍資料中心。而在去年，韓國也指控北韓攻擊網路購物網站，偷走超過一百萬人的個人資料，以及政府官員和記者的電子信箱帳戶。除此之外，北韓還涉嫌對韓國的銀行和核電廠進行駭客攻擊，顯現出除了飛彈之外，網路也成了北韓最重要的武器之一。

北韓網軍比飛彈可怕 美國指控北韓發動駭客攻擊

​相關新聞：

跟國際制裁玩躲貓貓 北韓用比特幣偷偷賺錢

​【出奇招】躲經濟制裁幫主子籌錢 北韓網軍賣遊戲外掛