中仍禁韓遊 青瓦台：作業時間先後所致

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓總統府青瓦台一名高級幕僚今天就「中國政府仍未放開赴韓團體遊簽證」的報導，指這可能是由旅行社與中國政府之間存在作業時間上的先後。

為了報復南韓部署美國反飛彈終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），中國去年禁止民眾前往南韓旅遊。

南韓聯合新聞通訊社報導，這名幕僚今天在青瓦台向媒體記者表示，據外交部透露，中國尚未實質性地放開團體簽證。但有消息指出，中國將就此進行研究，目前已採取措施，允許旅行社網上發佈赴韓團體遊廣告。

南韓中央日報今天在頭版以「中國再度封鎖赴韓團體遊」為標題，報導中國仍未開放赴韓團體遊簽証。

南韓多家專門負責承接中國遊客的旅行社負責人昨日表示：「19日下午從北京、山東省當地的合作旅行社得知，他們接到通知說20日起將不再辦理赴韓團體旅遊簽證。」

北京的一家旅行社相關人士當天表示：「我湊齊赴韓的團體遊客後前往北京旅遊局辦理簽證，但遭到了拒絕。從12月22日開始叫停（赴韓）了。」

一名不願透露姓名的專門承接中國遊客的旅行社老闆表示：「原本以為文在寅總統訪華後問題都會迎刃而解，但連剛剛重新啟動團體赴韓遊的北京、山東省又被限制，十分意外。」

南韓中華東南亞旅行協會秘書長金鍾澤（音譯）表示，中國自去年發布「限韓令」跡象起，到上個月底解除部分限制，這一期間從未正式承認「限韓令」、「禁韓遊」的存在。

他說，雖然目前還不知道中國政府仍未放開赴韓團體遊簽証的理由，但希望此次簽證拒簽相關手續只是中國政府內部的一時失誤。1061220