(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)比特幣是當今最夯的虛擬貨幣。不論是為了方便支付、投機、甚至是信不過自己國家的貨幣，比特幣一直被認為是一個好選擇。不過比特幣價格暴漲亦會暴跌，要玩心臟也要夠大顆。

《路透社》報導，在當地時間今（20）天，盧森堡比特幣交易所「Bitstamp」比特幣價格暴跌百分之10，來到一比特幣兌15800美元，創下本周最低。

18日，芝加哥商品交易所（CME）開啟比特幣期貨交易時，比特幣價格一路上漲到19666美元。相較之下，今天比特幣幾乎失去了五分之一的價值。

日本智庫「日生基礎研究所」研究員佐久間誠分析，「（芝加哥最近新開啟的）兩個比特幣期權市場，讓金融機構可以更簡單地交易比特幣。此外，期權也讓投資人可以做空比特幣。這個在沒有有效的期權之下，是很難做到的。」

今年，比特幣價格翻了19倍，雖然這讓投機客很開心，卻也讓各國政府開始繃緊神經。

新加坡央行在本週二警告投資人比特幣等虛擬貨幣的危險性，並強調比特幣最近的飆漲是被投機客炒作起來的，因此價格隨時可能突然暴跌。

而韓國政府也對比特幣抱持懷疑的態度。韓國《中央日報》報導，韓國金融委員會委員長崔宗丘（최종구），於本（12）月11日在首爾光化門召開的研討會中表示政府目前正在思考要限制（虛擬貨幣）到什麼程度。當然，全面禁止也在考慮範圍內，並且說「（政府管制的）重點在於將比特幣的副作用壓到最小，並且減少投機客投機」。

崔宗丘強調，不會把比特幣交易視作金融交易。如果將比特幣交易視為金融交易，則必定會衍生很多問題，因此除了不允許比特幣交易制度外，也不會容忍比特幣的期權交易，表示不會認可任何比特幣現貨或期權交易中心的存在。

另外，他還反問記者，如果認可比特幣期權交易，除了賺手續費的交易中心和套利的投資客之外，到底對該國經濟有什麼幫助？他認為目前並沒有任何幫助，反而看到一大堆副作用。

另外，日本財務大臣麻生太郎也在本週二表示，比特幣並不是個值得信賴的貨幣。

然而，比起上述的政府高官，日本比特幣投機客「Cis」恐怕擁有更大的市場影響力。「Cis」號稱握有大量比特幣，時常在推特上發文，分享自己的交易心得，並且在臺灣時間今天中午，推文稱「挑了個好時間賣掉虛擬貨幣了。。。如果沒賣的話我絕對已經掛了。價格這樣坐雲霄飛車，根本是生死之間的戰鬥啊」，表示已脫手比特幣。

佐久間說，因為Cis擁有很多追蹤者（截稿前有17萬），因此他的推文除了會對日本比特幣市場造成巨大影響，還會導致全球市場出現骨牌效應。

明日之星還是泡沫一場? 比特幣狂瀉十趴​

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仮想通貨、いい売り時だった・・・

売らなかったらまじ死んでいた

これだけ値動き激しいと生き死にギリギリの戦いだなぁ — cis@株 先物 FX 仮想通貨 ドラクエ (@cissan_9984) December 20, 2017

Cis的推文，表示已脫手比特幣。