美稅改將通過！林伯豐：能源、環評相關台企恐出走赴美

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）美國推動30年來最大稅改，美參議院在台北時間20日下午已通過共和黨版本稅改法案，通過後將為企業及民間減稅。至於美國稅改對台灣影響，工商協進會理事長林伯豐今接受蘋果訪問時表示，美國稅改主打美國優先，料吸引台商到美國投資，對於跟能源有關、或與環評有關的企業，轉移到美國生產，是自然趨勢。

美國時間周三清早參議院通過稅改法案最終版，該稅改法案預計將於同日稍晚送回眾院重新表決並通過，川普應很有機會在聖誕節假期前簽署生效，成為美國人與企業的耶誕大禮。

這項美國自1986年以來最大的稅制改革，該法案生效後，年薪逾百萬美元個人的稅率將從39.6%減至37%，企業所得稅則從目前的35%砍至21%。

談到稅改通過後的對台衝擊，林伯豐認為，若台商赴美投資，恐衝擊台灣產值、GDP跟著下降。

被問到台灣稅率是否應跟調降且是否有條件，林伯豐認為，稅率減少不一定會減少稅收，且台灣不應只跟美國稅率比較，應與鄰近國家，如香港、新加坡、韓國來比較稅務政策，才合理。

美國總統川普推動的「減稅與就業法案」若通過，對美國各收入階級減稅的百分比。（圖取自Senate Republicans‏推特twitter.com/SenateGOP）

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