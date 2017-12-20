(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)為了讓北韓改變政策，停止挑釁行為，各國正共同加強對北韓的壓力，而定期舉行的美韓軍演，也是相當重要的一部份。但是韓國為了讓平昌奧運能「和平舉行」，表示希望暫時停止美韓軍演。不過，美國老大哥似乎不想接受韓國小弟的請求。

韓國《東亞日報》報導，青瓦台（韓國總統府）今（20）日向白宮表達希望能在明（2018）年的平昌冬季奧運期間，延後美韓聯合軍演。不過美國國務卿提勒森卻稱不知此事。

另外，根據韓國《朝鮮日報》，提勒森在當地時間19日，於加拿大向記者表示美韓軍演「已經持續很多年了，我們會照原先計畫舉行」，並強調不知道任何預計變更軍演的計畫。提勒森一直以來，不斷提供北韓與美國對話的機會，因此被視為川普政府內的鴿派。不過，就連他都強調軍演會照原定計劃執行，可見美國不會輕易暫緩演習。

對此，青瓦台內部顯得十分措手不及。某位內部人士稱，提勒森可能因為某些「無法推測」的原因，而作出這樣的發言，並強調韓方已確實把相關文書交給美國，且延期案僅限於平昌奧運期間。

另外，他還提到，美韓正對此問題進行充分的討論，時機到了之後，就可以知道「到底要不要（照常軍演）了」。但他也承認，由於美方還沒有給正式的答覆，因此他們可能還在綜合考慮國際情勢，判斷暫緩軍演是否可行。

不過，會出現這樣的情況，也很可能是因為白宮根本還沒有把資料轉交給國務院。白宮可能希望瞞著提勒森，自己內部先討論一番；但也有可能是白宮根本不重視韓國暫緩軍演的要求。

但對韓國而言，最糟的情況是，提勒森直接在川普面前「駁回」了韓國的要求，堅持要照原定計劃舉行軍演。

韓國希望暫緩美韓軍演 美國「老大哥」恐不同意

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