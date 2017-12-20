無國界記者組織：新聞自由度中國倒數　台灣列優等

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）根據無國界記者組織（RSF）近日公布的年度報告，2017年全球共有65名新聞與媒體工作者遇害，而中國是關押記者最多的國家，若包括公民記者在內，數字可能更高。

無國界記者組織指出，對記者而言，戰火肆虐的敘利亞仍是全球最危險的國家，有12名記者遇害，其次為墨西哥，有11名記者遭暗殺。

遇害記者包括記錄墨西哥致命毒品戰爭最知名人士之一的巴爾德斯（Javier Valdez），他5月在墨西哥西北部西納羅亞州（Sinaloa）街頭遭人槍殺身亡。50歲的巴爾德斯為法新社撰稿。

無國界記者組織表示，報導墨西哥政壇貪腐或組織犯罪的人，經常系統性遭到鎖定、威脅與槍殺。

就區域來看，菲律賓是最危險的亞洲國家，去年至少有5名記者遭遇槍擊，其中4人傷重不治。

此外，還有326名新聞工作者因報導被關押，而中國累計關押了52名新聞工作者，被列為全球關押記者最多的國家。報告指出，由於缺乏公開訊息，該組織很難準確統計到底在中國有多少公民記者被關押。

報告中也以已故諾貝爾獎得主劉曉波等人為例，分析中國不再判處政府批評人士死刑，而是故意延長關押時間，直到他們在監獄中健康狀況不斷惡化而死亡，質疑當局試圖透過這種新手法，讓異議人士永遠保持緘默，這顯示中國的言論自由狀況依然很糟。

該組織的世界新聞自由指數顯示，中國與上一年一樣，繼續位於黑色區，排名第176，倒數第5名，北韓則是吊車尾。台灣則是在180個國家中，新聞自由指數排名第45，列在優等區。