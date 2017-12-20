(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓金家王朝侵害人權的行為，恐怕已經不是新聞。 韓國《東亞日報》曾報導，成功脫離北韓的池璿雅的故事。她曾試圖逃離北韓三次，但均遭捉回北韓，受到當局嚴刑拷問。不過，在2007年第四次逃離後，她終於成功脫離北韓。本（12）月11日，池璿雅參加聯合國舉辦的強制遣返討論會，並作出上述控訴。

她還指出，在第三次逃脫失敗，被遣返北韓之後，遭當局囚禁在位於平安南道甑山的「教化所」。她回顧「當時我懷孕三個月。我在教化所內被強制墮胎。他們沒有對我施打麻醉，就把我壓在桌子上動手術，所以出血相當嚴重。我甚至還沒時間跟我的第一個寶寶說對不起，媽媽沒辦法讓你看見世界，他們就把他殺死了。」另外，他還提到「包含我在內，很多人因為教化所裡面食物不夠，因此被迫吃螳螂果腹。我們還曾經剝青蛙和老鼠的皮，再把它們吃掉」，「很多人腹瀉不止，全身乾癟地死掉了」。

對於北韓這樣的行為，國際社會也作出了進一步的回應。韓國《朝鮮日報》報導，聯合國大會在當地時間19日，通過了譴責北韓人權情況的決議。大會已經連續13年作出這樣的決議。另外，在決議時，各國代表並沒有進行表決，而是直接全體一致，通過了本決議。

根據《東亞日報》，聯合國大會在決議中，指出北韓進行組織性的拷問、強姦、公開處刑等蹂躪人權的行為，並且要求該國改善人權狀況。決議中還強調，負責統籌侵害人權行動的北韓高官，應該要被移送至國際刑事法庭進行審判。

對此，北韓駐聯大使車成南（자성남）表達強烈批評，且與北韓關係良好的中國和俄羅斯，也對決議表達反對。但中俄並沒有要求進行投票。

另外，美國為了加強對北韓的壓力，還要求聯合國安理會將涉嫌替北韓運送物資的10艘船隻，列入黑名單。若安理會接受美國的要求，則這10艘船隻將會被全世界所有港口拒絕靠岸。這些船隻包含四艘北韓籍、兩艘香港籍、一艘帛琉籍、一艘多哥籍、一艘巴拿馬籍、以及一艘中非共和國籍。它們都涉嫌為北韓進口石油，以及幫助北韓石炭出口，違反聯合國相關制裁決議。

聯合國通過決議 譴責北韓漠視人權

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