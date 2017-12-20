馬戲團母獅變肥貓　觀眾驚呆

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）俄羅斯海參崴馬戲團（Vladivostok Circus）在關閉一年後最近重新開幕，但卻引起爭議。

《西伯利亞時報》報導，許多網友從社群網站上看到馬戲團表演的照片，發現團內的獅子明星，身材都變形成為「肥貓」。有網友質疑馬戲團虐待動物，讓獅子活生生變成了動物界的「小丑」。

有網友直呼，這些獅子需要運動：「每隻獅子都過胖，帶牠們去看獸醫，比取悅觀眾更重要！」更有人批評，放任獅子身材變形，根本就是虐待動物。甚至有網友要求司法單位調查馬戲團內動物的生活情況。

在馬戲團擔任訓練員超過20年的斯莫里亞內茲（Vitaly Smolyanets），憤怒地回應說，獅子跟人類一樣，會隨著年紀變大而發福。而且這些母獅子生產後，體重勢必會增加。

他說他自己「不覺得獅子過度肥胖」，而且他給每隻獅子餵食的份量，都控制在一天吃6公斤的肉，這是正常份量。此外他也會餵獅子牛奶以及維他命。

斯莫里亞內茲說，這些獅子每天受訓時間達3小時，但近年來他也發現，母獅睡覺的時間比以前要長。這也可能是牠們體重增加的原因。

專門照護俄羅斯大型貓科動物的Amur Tiger Centre 主任阿拉米列夫（Sergey Aramilev）則指出，「被囚禁的野生動物確實會增加體重。」但變胖總比變瘦要好，一般動物園和馬戲團，比較容易面臨動物太瘦的問題。

阿拉米列夫認為，目前海參崴馬戲團的獅子，還沒有胖到出現心血管疾病那樣危險的程度。