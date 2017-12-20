菲國延長南部戒嚴 外交部籲提高警覺

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）菲律賓政府宣布延長南部民答那峨島（Mindanao）戒嚴狀態至明年12月31日。外交部呼籲，前往菲南地區的國民提高醒覺，隨身攜帶護照或身分證件，並配合安全檢查措施。



外交部領事事務局19日晚間發布旅遊訊息表示，菲國5月23日宣布南部民答那峨島進入戒嚴狀態，島上設置多個盤查點、臨檢站，並出動特種部隊掃蕩馬拉韋市（Marawi City）的回教激進組織叛亂分子，10月底宣布菲南反恐戰事平定。



領務局說，但菲國政府基於安全考量，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）經函請國會同意，於12月13日宣布將戒嚴令延長至2018年12月31日。



領務局指出，依菲國戒嚴法，軍警單位無需申請逮捕令即可隨時對戒嚴地區的可疑人士進行盤查及逮捕；因此，提醒赴菲南地區的國民務必提高警覺，留意當地政府發布的警訊，並隨身攜帶身分證件，將預備的證件影印本交予軍警，不宜將證件正本交出去，以免證件未獲退還，影響後續行程；同時，也須依法配合安全檢查，勿與執法人員發生衝突，以免遭誤認為可疑人士。

宣布戒嚴的民答那峨島為菲律賓第二大島，約占菲國三分之一的面積，居民兩千萬人。該島除宗教、族群關係緊張外，長期更受天主教移民與本地穆斯林之間的土地糾紛、地方擁武勢力的械鬥，導致分離勢力、盜匪集團與恐怖組織和政府衝突不斷，數十年來已造成逾12萬人喪生、超過200萬人流離失所。由於政局不穩不利商貿，民答那峨島家戶平均收入、人均壽命等重要指數，都較菲律賓全國的平均指標低許多。



領務局表示，在菲期間如遭遇急難需要協助，可撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：（+63）917-819-4597（菲國境內直撥：0917-819-4597），或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。1061219