流感疫情持續上升 以校園群聚感染為主

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）寒流一波波來，疾病管制署表示，國內流感疫情持續上升，近期流感群聚事件主要發生於校園。國內上週（12月10日至12月16日）類流感門急診就診數較前一週增加15%，疫情持續呈上升趨勢，提醒民眾勿輕忽流感病毒的威脅，應做好個人手部衛生與咳嗽禮節。

疾管署統計，國內上週（12月10日至12月16日）類流感門急診就診達66,513人次，較前一週增加15%，疫情持續呈上升趨勢；另近4週流感群聚案件累計14起，其中13起（93%）發生於校園。

上週新增5例流感併發重症確定病例，另新增1例36歲死亡病例，具慢性病史，未接種本流感季疫苗，感染型別為B型；自今（2017）年10月1日起累計62例流感併發重症確定病例，感染型別以B型為多（佔56%），其中3例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2、1例B型）；目前社區流行病毒型別以B型為主。

另公費流感疫苗自10月1日開打至今接種數已超過574萬劑，尚未接種的公費對象請把握機會儘速接種，確保自身權益與健康。疾管署再度呼籲，流感病毒可能引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，甚至導致死亡，民眾不能掉以輕心，除了要按時接種流感疫苗、落實勤洗手及注意咳嗽禮節，也應儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防流感病毒侵襲。