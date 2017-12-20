美耶誕大禮！最大稅改案 參院周三將重新表決

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）美國眾議院周二表決通過最終版稅改法案，參議院也在同日傍晚表決這項法案，不過參議院熟悉議事規程的官員裁決，共和黨版稅改法案3個條款違反參院規定。這迫使眾議院必須在隔日重新表決這項法案。

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）周二表示，參議院熟悉議事規程的官員裁決，共和黨版稅改法案3個條款違反參院規定。這迫使眾議院隔日必須重新表決這項法案。

這3個條款違反「勃德法規」（Byrd Rule）。勃德法規是以民主黨參議員勃德（Robert Byrd）的名字命名，規定無關的成分不能列入某些預算法案，這些無關的條款包括使用教育儲蓄帳戶在家自學以及私立學校捐款。這項法規也要求預算法案中的所有規定都由財政收入支持，不能在10年的預算期以後增加赤字。

眾議院稍早以227對203票通過這項法案，民主黨議員一致反對，共和黨也有12名議員反對。



如果參眾兩院都通過這項「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），川普將能夠在耶誕節前簽署這項法案並生效，預料也將成為美國1986年以來最大規模稅改，也是川普任期第一個重大立法勝利。

圖為美國總統川普推動的「減稅與就業法案」若通過，對美國各收入階級減稅的百分比。（圖取自Senate Republicans‏推特twitter.com/SenateGOP）