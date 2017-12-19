【卡哇依】阿里山蒸汽火車造型水瓶　憑票兌換

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由年輕女性文創設計師陳捷妤、黃靖雯等人研發的阿里山蒸汽火車造型礦泉水瓶，今（19)日正式亮相，將於24、25日，阿里山鐵路通車105週年，憑車票免費兌換。



中央社引述「台灣鐵道故事館」執行總監何元富受訪表示，經過這些年輕文創設計師多個月來的研發，設計出一款以阿里山蒸汽火車為造型的礦泉水瓶，黑色的蒸汽火車頭連帶紅色車廂，非常醒目討喜。



何元富指出，12月25日適逢阿里山森林鐵路通車105週年，為了喚起政府及國人珍惜、維護這條國寶級登山鐵路，24、25日兩天只要憑阿里山鐵路嘉義─奮起湖車票，就可到嘉義火車站內的鐵道故事館，或奮起湖火車站免費兌換紀念模型。



中央社引述設計師陳捷妤說，阿里山有國際知名度，蒸汽小火車具歷史意義與價值，也是台灣珍貴的文化遺產，因此她與鐵道故事館文創團隊，便以阿里山蒸汽火車造型發想，將阿里山特有的高山鐵路文化資產，變身文創商品。



陳捷妤指出，這件作品不只是礦泉水瓶，也是玩具模型；在車廂頂端開個洞，就可當存錢筒使用；也可將車頂劃開，種植多肉植物當盆栽；更可以在瓶子內部裝上燈泡，當小夜燈使用；民眾可以自行發揮創意。

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阿里山鐵道文化協會創辦人麥正治則說，自921地震以來，政府和地方都希望活化阿里山鐵路沿線觀光榮景。可惜十餘年來天災人禍不斷，讓這條登山鐵道黯淡地度過百歲生日，真令人叫屈。



他表示，非常感謝台灣鐵道故事館及這群年輕的正妹設計師，設計出這麼「卡哇依」（可愛）的文創商品，這將是阿里山鐵道通車105週年最有意義的紀念品，也是今年最佳的聖誕禮物。