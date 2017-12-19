【未卜先知】英國婦人　能嗅出「帕金森氏症」特殊味道  

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）英國一名婦人喬伊（Joy Milne）擁有敏銳嗅覺，比醫師更早能夠發現病患是否罹患帕金森氏症。她目前正透過這項奇特天賦參與科學家研究，希望能研發出及早檢測帕金森氏症的方法。

喬伊在退休前是位護士，丈夫是位麻醉醫師，但先生在45歲時被診斷出罹患帕金森氏症，在兩年前也就是65歲時去世。

英國BBC報導，丈夫過世後，喬伊才將自己的特殊天賦公諸於世。喬伊表示，早在丈夫被診斷出帕金森氏症的前10 年，也就是丈夫35歲左右，她就已經在丈夫身上聞到一股不尋常的麝香味，她當時頻頻質問丈夫說，「你是不是沒洗澡，或是刷牙沒刷乾淨？」兩人因此經常發生衝突。

喬伊在和許多帕金森氏症的病友接觸後，發現他們和丈夫身上的味道一致，才確定那是屬於帕金森患者獨特的味道。

愛丁堡大學的庫南斯博士(Tilo Kunath)透過後續測試，發現喬伊不只能正確辨認出6位帕金森患者穿過的衣服，甚至聞出一位當時並未罹病、後來確診為帕金森症的受試者，所穿的衣服，令醫界嘖嘖稱奇。

科學家發現患者皮膚上的獨特分子，可能是造成不尋常味道的來源。庫南斯教授透過曼徹斯特大學化學專家巴倫教授(Perdita Barran)的幫忙，初步已經找出患者身上特有的10種分子，希望未來對帕金森氏症的提早診斷與檢測，有更大幫助。

目前帕金森氏症並無檢測方式，醫師只能從患者的症狀，來判斷是否罹患帕金森氏症。