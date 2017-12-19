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【未卜先知】英國婦人　能嗅出「帕金森氏症」特殊味道  

她目前正透過這項奇特天賦參與科學研究，希望能研發出及早檢測帕金森氏症的方法。

By 郭紫寧,台灣英文新聞－編輯
2017/12/19 20:32

圖為喬伊（左)和已故的丈夫生前合影。翻攝www.heraldscotland.com

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）英國一名婦人喬伊（Joy Milne）擁有敏銳嗅覺，比醫師更早能夠發現病患是否罹患帕金森氏症她目前正透過這項奇特天賦參與科學家研究，希望能研發出及早檢測帕金森氏症的方法。

喬伊在退休前是位護士，丈夫是位麻醉醫師，但先生在45歲時被診斷出罹患帕金森氏症，在兩年前也就是65歲時去世。

英國BBC報導，丈夫過世後，喬伊才將自己的特殊天賦公諸於世。喬伊表示，早在丈夫被診斷出帕金森氏症的前10 年，也就是丈夫35歲左右，她就已經在丈夫身上聞到一股不尋常的麝香味，她當時頻頻質問丈夫說，「你是不是沒洗澡，或是刷牙沒刷乾淨？」兩人因此經常發生衝突。

喬伊在和許多帕金森氏症的病友接觸後，發現他們和丈夫身上的味道一致，才確定那是屬於帕金森患者獨特的味道。

愛丁堡大學的庫南斯博士(Tilo Kunath)透過後續測試，發現喬伊不只能正確辨認出6位帕金森患者穿過的衣服，甚至聞出一位當時並未罹病、後來確診為帕金森症的受試者，所穿的衣服，令醫界嘖嘖稱奇。

科學家發現患者皮膚上的獨特分子，可能是造成不尋常味道的來源。庫南斯教授透過曼徹斯特大學化學專家巴倫教授(Perdita Barran)的幫忙，初步已經找出患者身上特有的10種分子，希望未來對帕金森氏症的提早診斷與檢測，有更大幫助。

目前帕金森氏症並無檢測方式，醫師只能從患者的症狀，來判斷是否罹患帕金森氏症。
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