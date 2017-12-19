總統新春賀卡 毛小孩舞獅祝賀「汪財進寶」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）2018年將至，總統府今（19）日下午公布總統及副總統新春賀卡設計，除了以明年「狗」年作為設計的靈感來源，賀卡還加入山脈及霓虹燈等意象，創造出濃厚台味的新春祝福。

新春賀卡設計者小子（本名廖俊裕）表示，總統的新春賀卡是以蔡英文認養的三隻退役導盲犬為雛形，將牠們擬人化處理，使得卡片下方的兩隻狗好像在玩舞獅，而上方則是一隻舞獅狗；色調上以紫色為基礎，是將台灣街道上常見的藍、紅色做疊色後產生，再用各種霓虹顏色做文字與煙火的繪圖。

副總統新春賀卡方面，小子指出，希望把台灣層巒疊嶂的自然景觀強調出來，且加上一隻台灣犬，讓牠奔跑在台灣的山脈之中，顏色方面也是同樣採較為豔麗的色系。

文字部分，總統賀年卡上，將傳統的「招財進寶」置換為「汪財進寶」，副總統賀年卡則是用黃色的「平安圓滿」，象徵旭日東升自台灣群山；而內頁部分，兩張卡片皆印有「幸福共好」字樣。

小子坦言，自己一直以來的作品多反應庶民階級及次文化，因此當初總統府向他接洽時，他一度認為對方「是不是頭腦有些問題」、「沒有考慮清楚」。

而提及新春賀卡的設計過程，小子表示，從接洽、設計到送印，總共耗時約兩個月，期間雖然總統府方面有針對細節要求調整，但一直以來他感受到的是「支持多於控制」；兩種賀卡相比，副總統新春賀卡比較有難度，總統的版本則是「做起來比較爽快」。

總統府表示，小子過去入圍2013年金曲獎最佳專輯包裝獎，也在去（2016）年擔任倫敦設計雙年展（London Design Biennale）台灣館主視覺設計師，此次邀請他設計總統及副總統新春賀卡可說是「一時之選」。

總統府表示，總統及副總統新春賀卡將分別印製39,000份及9,400份，並寄送予各國元首政要、國際友人、駐華使節、中央及地方政府機關主管、民意代表、以及學術、藝文、企業界代表等。

另外，總統及副總統新春電子賀卡也將在近期公布於總統府官網，供民眾下載。