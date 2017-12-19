限時專送！中華電信老客戶限定耶誕好禮送免費上網量

中華電信老客戶耶誕好禮限時專送！中華電信今(19)日宣布，將於106年12月21日獻上「老客戶行動上網回饋」耶誕好禮，凡符合二年(含)以上年資的4G月租型客戶，免申辦、直接送「4G勁爽加量包」行動上網量，年資越高、送越多，最高可獲得10GB！另外，還有更多佳節必備行動影音優惠：指定期間於門市申辦業務，即加贈「Hami書城」專屬千元禮券、「Hami Video -電視」獨家推出天天NBA粉絲包，還有開趴不能少的KKBOX超夯聖誕歌單，盡在中華電信。

耶誕狂歡行動上網不可少，中華電信對老客戶”一網情深”！特於106年12月21日推出老客戶行動上網回饋好禮。凡門號年資2~5年4G月租型老客戶，可免費獲得「4G勁爽加量包」2.5GB行動上網量；年資5~10年老客戶贈送共5GB；年資10~15年老客戶贈送共7.5GB；年資15年以上老客戶贈送共10GB行動上網量！符合資格之老客戶，只需於12月21日起登入emome網站或上中華電信客服APP即可兌換！若自己用不到，還可以轉贈給親朋好友！詳細優惠內容與期限，可至活動網頁https://cht.tw/c/8wnb2查詢。

3G客戶也有禮！年資二年(含)以上3G月租型客戶，自今(19)日起將陸續收到免費上網量兌換簡訊(含兌換序號)，與4G相同，年資越高、送越多，只要門號升級至4G服務後，活動期間即可上網兌換，也可將兌換簡訊轉贈給中華電信4G月租型的親朋好友！簡訊發送時間可至活動網頁查詢。此外，中華電信也預告將持續推出老客戶專屬優惠活動，還有機會獲得五星級渡假之旅，敬請期待。

歡慶耶誕佳節，應景加值服務優惠不可少。於106年12月22日至107年2月21日期間，至中華電信門市申辦業務，即可獲得價值超過一千元的「Hami書城2018新年禮」，下載APP並登入序號即可免費兌換《詹惟中2018開運農民曆》、《巴菲特寫給股東的信》、《大人的關西私旅》…等六本電子暢銷好書。NBA聖誕大戰也即將開打，Hami Video-電視獨家推出「天天NBA粉絲包」，106年12月31日前申租，每月只要129元(原價168元/月)，天天NBA例行賽直播不漏追，還有機會把NBA球衣、PS4等大獎帶回家！KKBOX更網羅天團：魔力紅、Coldplay或經典的史提夫·汪達、喬治·麥可…等耶誕必點歌單，快來跟中華電信一起開心過耶誕！