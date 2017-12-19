新北市「COOL能綠學校」-中園國小數位「E」隧道啟用

新北市第三座「COOL能綠學校」今(19)日在三 峽區中園國小開幕，由教育局副局長蔣偉民進行揭牌儀式，中園國小的「COOL能綠學校」透過能源教育與數位科技整合，打造一條「 數位互動能源學習隧道」，開創新北市未來能源教育的新藍海。

教育局副局長蔣偉民表示，教育局積極培養學生運用科技工具、跨領 域整合及動手操作的能力，中園國小以「數位互動能源學習隧道」四 大主軸：再生能源、節能知識、能源歷史及能源創客體驗為主，設立教具豐富且能動手操作的能源教室，扮演能源種子教育培訓及社區能源教育推廣的示範學校。

中園國小校長賴添詢表示，學校將「數位互動能源學習隧道」的再生能源介紹部分導入「AR實境體驗」元素，例如透過AR專用眼鏡可以身歷其境的看到風力發電廠運作情形，更可以藉由「觸控式多媒體 海報機」進行能源知識的互動PK遊戲，學校開發的能源教育教具也非常多元，有太陽能風扇帽、手搖發電手電筒、氣壓動力青蛙等動手作的課程，將能源教育與生活經驗緊密結合，實踐「生動、觸動、互動、落實到行動」的全方位能源教育學習。

中園國小的學童說：在能源教室裡和副局長一起用樂高積木製作「太陽能發電車」、「戴上AR擴增實境的眼鏡真的太酷了，身歷其境的感覺非常的新奇有趣，很快就讓我們了解1度電的量化觀念。」中園國小掌握未來數位學習的趨勢，讓能源教育科技化、生活化、趣味化 ，提供更多元的學習場域，開放的學習空間更歡迎社區民眾一起成為綠色能源的永續推手。