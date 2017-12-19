國中小模擬聯合國．扎根新北放眼世界

新北市政府教育局今（19）日在三和國中舉辦「新北 市模擬聯合國會議國中小組校際交流成果發表會」，探討減少廢氣排 放到童婚防治與兒童權益，共計17校300人參與這場盛大的模擬 聯合國成果發表會。

教育局局長林奕華勉勵學生，期待國中小學生能透過會議訓練口語表 達、資料蒐集及思考判斷的能力。期望藉由今日成功的經驗，繼續推 廣到更多的中小學，為新北市培育更多的國際人才。

國中組針對「童婚的防制與兒童權益保障」議題進行討論。國中組主 席黃俊瑋表示，透過一次次的練習讓自己更有信心辦理這次會議，也 因模聯而深入瞭解國際議題與聯合國正規會議的程序。

三和國中張中奕擔任巴基斯坦國家代表，他表示參加模擬聯合國會議 最大的收獲是可扮演不同國家的外交官並表達不同立場、三和國中張 嘉恩擔任人權至上的德國代表，他表示參加模擬聯合國社團學到正式 的議事規則，懂得與他人談判並勇於表達， 各國會因利益而意見不同。福營國中王芮翎表示， 參加模聯才體認臺灣竟如此自由幸福，除了解國際情勢與各國文化， 也更重視公平正義及對弱勢的關懷與保護。青山國中小葉娍妟擔任印 度共和國代表，她表示透過這次童婚議題探討，讓她更了解印度童婚 比例位居世界第11名。

國小組針對「如何減少運輸工具廢氣排放」議題討論，與會的國小生 們展現高度的興趣，基於自己代表國家的立場，積極提出意見， 宛如真正的聯合國大使一般。

鷺江國小葉力瑋擔任印度國家代表，希望在2030年達成全電動車 目標，減緩空氣汙染並降低燃料進口費用。淡水國小黃詠顥擔任中國 代表，將以改善交通結構和管理機動車輛量兩面向著手。蘆洲國小陳 廷恩擔任泰國國家代表，將推動嘟嘟車改良方案，改以電力驅動取代 傳統動能，改善空汙問題。