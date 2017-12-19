台日海洋糾紛 邱義仁：透過對話解決

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）第二屆台日海洋事務合作對話會議今（19）明兩日假台北圓山大飯店舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁於開幕式致詞時表示台日之間海洋問題很多，但相信透過對話，最終得以解決。

邱義仁指出，台灣與日本相距很近，因此舉凡漁業糾紛、海上救難、海上共同執法打擊犯罪，以及科學研究調查等議題，都值得雙方合作推動，但也容易產生摩擦與糾紛。

邱義仁接著說，台日在海洋議題上面臨的困難與挑戰，從某個角度來看是在考驗台日雙方，但依照台日堅實的友情及共同的戰略理念，相信透過台日海洋事務合作對話會議這樣的機制，一步一步地可以得到解決。

日本台灣交流協會會長大橋光夫則表示，今年日台關係在彼此深厚友誼與信任關係的基礎下，於貿易投資、文化交流及觀光領域上有大幅發展，可以說進入到一個新的階段。

大橋光夫接著表示，期待加強日台海洋合作，進而促進並兼顧日台雙方漁業從業人員，在生活與安全上的互惠關係。

今年會議由台灣日本關係協會秘書長張淑玲擔任台灣代表團團長，行政院農業委員會漁業署、行政院海岸巡防署、科技部及外交部也派官員與會；另外，台灣日本關係協會會長邱義仁則是擔任顧問並列席指導。

而日本代表團方面，除了有大橋光夫擔任顧問與會，日本外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省等也派官員來台與會。