中國廣東「公開審判」  上千觀眾看10人被判死刑

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）中國廣東陸豐市法院在上千名群眾面前判處10人死刑，多數是與毒品有關的罪刑，並立刻執行死刑。

英國《衛報》報導，根據中國國營媒體，10人之中有7人被以毒品有關罪名起訴，其他人的罪刑則與謀殺或搶劫有關。

在這場「宣判大會」前四天，當地居民收到一份在社群媒體上流傳的官方通知邀請出席審判；當天警用卡車鳴著警笛載10名被起訴人前往大會現場，並被帶到舞台上，兩側都有四名帶著墨鏡的警察隨侍。

根據公審影片，他們被一一叫到台前，宣讀自己的罪刑，舞台前方有上千位民眾觀看這場審判大會，有人舉起手機錄影，有人聊天、抽菸，甚至還看到穿著制服的學生出席。

中國政府每年判處死刑的人數都較其他國家總和為多，儘管確切數字並未公開、也被視作政府機密。但根據美國人權非營利組織「對話基金會」(Dui Hua Foundation)的調查，去(2016)年中國政府執行了2,000次死刑，中國因為要處理非暴力罪刑如毒品走私或經濟犯罪而保留死刑。

然而，公開審判的作法在中國卻屬少見。中國的司法體制長期為外界所詬病，審判結果幾乎都是對政府當局有利，定罪率高達99.9%，因此這次作法令人回想到早年資本家和地主被告發、公開審判的年代。

這次審判大會並不是陸豐市第一次舉辦，根據國營媒體報導，5個月前也有八人因毒品罪嫌，在類似的公開大會上被處以死刑。

廣東省陸豐市在2014年曾是一處大型的毒品搜捕地，當時有3,000名警方進入陸豐市、逮捕了182人，沒收了3噸結晶甲基安非他命，當局聲稱該地製造了全中國近三分之一的安非他命。

儘管公開審判在中國並不常見，但近幾年有「興盛」的趨勢，尤其發生在新疆省被北京當局稱為「恐怖主義」的案件；2014年約7,000名群眾觀看55人受審，其中至少有一位被判處死刑。