(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 為了迫使北韓改變政策，停止挑釁行為，國際上正加強對北韓的壓力。而斷掉金家的財源，更是各國努力想達成的目標。

日本《產經新聞》昨（18）日報導，日本警方懷疑，北韓駐日本代表處「在日本朝鮮人總聯合會」（簡稱朝鮮總聯），為了躲避旗下「金剛保險」被債權人回收債權，而隱藏自身資產。

內部人士告訴記者，負責債權回收的「整理回收機構」（RCC）在去年12月，向東京地方法院要求扣押金剛保險約1億3千萬日圓的存款。但正當金融機構要對其執行強制執行時，卻發現有人從50多個戶頭裡，領走了8千萬日圓，因此被警方懷疑，是意圖躲避強制執行。

RCC繼承了對十幾年前破產的「朝鮮銀行東京信用組合」旗下之金剛保險的債權，並努力進行回收。但是金剛保險和其背後的朝鮮總聯，都明顯不願意配合，無所不用其極，就是不還錢。

而根據日本《NHK》，北韓國營媒體在今天，對日本警方的行為作出回應。主播稱「日本一直以來，都用找盡各種藉口，對朝鮮總聯進行搜索」，並舉去年朝鮮總聯內部人士住家，遭警方搜索一事，主張「日方無知茫昧的舉動，是對我國和（朝鮮）總聯的嚴重挑釁，也是犯罪行為」。另外，主播還強調日本就算追隨美國，實施敵對北韓的政策，也無法阻擋在日北韓人的「愛國行為」，對警方搜查表達強烈不滿。

北韓駐日代表處欠錢不還 遭日本警方搜索

​相關新聞：

北韓漁民漂抵日本 其實是「人肉天花病毒」?

跟國際制裁玩躲貓貓 北韓用比特幣偷偷賺錢

朝鮮總連大樓，位於東京靖國神社附近(圖片來源：維基百科)