美國研究員點出中共犯台5大前兆

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國華府智庫研究員易思安(Ian Easton)在新書《中共攻台大解密》中提出5大警訊，根據解放軍文件說明，提醒台灣要小心中共可能正準備武力犯台。

徵兆一，中共領導人召開可疑的會議。易思安指出，由於攻台作戰是項極其複雜的作業，中共所有軍事單位、文官系統與企業組織需合作擬定計劃、協調任務；因此他預測，在開戰前幾月，共產黨與解放軍的領導人會展開一連串閉門會議。

除了中共的中央政治局會在北京緊急召開一系列會議之外，至少會有一場重要的作戰計劃與協調會議，可能會在東部戰區司令部舉辦。

徵兆二，中共大量儲備物資。易思安說明，早在中共下令展開總攻擊之前一段時間，就會先購買、儲備大量石油、燃料、煤礦與天然氣，製造武器、彈藥與裝備的工廠也將快速擴大產量。

在民生物資方面，滿載各種戰爭物資的卡車將紛紛駛進集結區，儲備包括糧食、水、制服、藥物、電池和血庫，中國還會聚集大批農場牲畜如豬隻，作為軍隊的食物。

徵兆三，中共在台灣沿岸展開特別情蒐活動。易思安在書中表示，入侵台灣之前，共軍可能會在台灣沿岸展開特別的情搜活動，包括解放軍情報搜集船會偽裝成拖網漁船；中國的情報偵搜機可能會飛行於台灣領空邊緣，或調派戰機衝過海峽中線，測試台灣的反應速度。

大陸太空衛星發射中心可能也會加緊努力，把衛星打到運行軌道上，或突然改變運行軌道，增加對台灣與西太平洋的偵察範圍，同時全面監看台灣軍演的情況，觀察美國美國航空母艦打擊群的動向。

徵兆四，宣傳中國經濟奇蹟打心理戰。易思安指出，根據中共軍方的內部資料，攻台的一項要素就是使用網路和電視媒體作為心戰武器，這些武器包括中國經濟奇蹟吸引大量台商移居、台灣政治人物不絕於途前往北京已對台灣帶來影響、兩岸觀光與文化交流以及經濟連結等。

徵兆五，台灣出現金融混亂、社會暴動、校園抗議和罷工。易思安指出，根據解放軍文件內容，大陸情報特工會試圖引發金融混亂、社會暴動、校園抗議和勞工罷工，還將設法操控政治人物與軍事將領，促成互相內鬥。全台各地可能都會出現犯罪與間諜活動，意圖破壞社會秩序，削弱人民對國家的信心。