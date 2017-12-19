用精子對抗子宮頸癌？　德專家：可降低化療副作用

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）子宮頸癌是婦女常見的癌症之一。根據台灣衛生福利部官網，101年癌症登記及103年死亡統計資料顯示，有1,567人發生子宮頸癌，及640人死於子宮頸癌，均為台灣女性癌症發生及死亡的第七位。

子宮頸癌治療的方式，包括外科手術切除、放射線治療及化學治療三種方法。其中化學治療雖可有效消滅癌細胞，卻會同時將鄰近的正常細胞殺死，使患者出現身體極度虛弱、或噁心嘔吐等副作用，影響藥物的治療效果。

但如果用藥物直接攻擊癌細胞，就可降低健康細胞受摧殘的機率。美國《紐約郵報》（New York Post）18日報導，德國萊布尼茲學會（Leibniz Institute for Solid State and Materials Research）的研究團隊，大膽進行一項實驗：將化療藥物doxorubicin注入男性精子細胞內，並讓載運藥物的精子，與子宮頸癌腫瘤細胞放置在同一個碟子內。36小時後，精子成功殺死87%的癌細胞。​

上圖即內有精子的載具直接撞向子宮腫瘤的示意圖。翻攝goo.gl/Z91ebK

這項結果，讓科學家喜出望外。醫學團隊還進行另外一項實驗，讓注有藥物的精子裝於具有磁性的載具中，並導引此載具直接撞向子宮腫瘤，衝擊力道使得載具打開，其中的精子便可成功游向腫瘤，有如受精過程一般。

該團隊首席科學家Haifeng Xu表示，未來這種微型的精子機器人（spermbots），不僅能用於治療子宮頸癌，亦可有效治療子宮外孕與子宮內膜異位等婦女疾病。

在全世界，以2012年的數據來看，子宮頸癌是第四常見的癌症，也是女性第七常見的癌症死因。