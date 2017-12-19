(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)韓國外長康京和（강경화）今（19）日到訪日本，並將與日本外務大臣河野太郎舉行會談。

韓國《聯合新聞》報導，康京和抵達東京羽田機場後，向記者表示「希望好好談談兩國間的各種議題」。另外，她還表示，將對日方說明，「慰安婦工作小組」的結論，並不代表韓方立場。

根據日本《時事通信社》說明，今年7月31日，韓國外交部為了驗證前總統朴瑾惠政府，在2015年12月與日本達成的慰安婦問題協定，而以外長康京和為首，設立「慰安婦工作小組」的結論。工作小組內包含日韓關係、國際法和人權問題的權威人士，將調查兩國談判過程和協定內容。

兩人的會談於今天中午，在東京的飯倉會館舉行。

日本《NHK》報導，河野表示，將與康京和具體討論，要如何迫使北韓改變政策，停止挑釁行為。另外，慰安婦問題也將成為會談焦點。

另外，根據日本《產經新聞》，由於韓方想邀請日本首相安倍晉三，參加韓國平昌冬季奧運，因此料將試圖避免因慰安婦問題，和日本完全撕破臉的難堪局面。

除了慰安婦之外，康京和也可能對日本表達該國對於世界遺產「明治日本的工業革命遺產」的不滿。韓國政府認為，在「明治日本的工業革命遺產」中，包含許多在日治時期（韓語：日帝强占期，일제강점기），日人用來剝削、奴役韓人的工業設施，因此不適合作為世界遺產。但對此，日方認為問題「已經解決」。

韓國《東亞日報》報導，康京和在明天早上，與韓國駐日新聞人員舉行早餐會後，將前往機場搭機，返回韓國。

日韓外長會談 聚焦北韓和慰安婦問題

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