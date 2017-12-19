蠕蟲與排水層助力  打造低價衛生的新興馬桶

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在全球，超過40億人目前仍使用不健康或缺乏衛生設備的廁所，在某些國家或地區，下水道系統更是不可能實現的基礎建設，因此「就地解決排泄物」的方案就成為必要選項，例如化糞池。

根據美國國際開發署(USAID)官網報導，專責衛生設備企業的負責人Walter Gibson表示，「世界上數以萬計的人們每天生活在不健康的衛生系統下，有其急迫性發展一個更好、負擔得起且符合需求與理想的廁所設備，而『老虎馬桶』就是一個選擇。很開心有美國國際開發署的援助，讓我們能測試這項專案的可行性。」

「老虎馬桶」(Tiger Toilet)是由一般的沖水系統發展而來，用起來跟一般的化糞池系統或沖水馬桶一樣，只是被沖走的排泄物會進入到一個有蠕蟲和排水層的化糞池，固體物質會留在上層被蠕蟲消化吸收，液體物質會自然流到下層。

實驗發現，蠕蟲消化了逾80%的固體排泄物質，而且廢水較傳統化糞池過濾後的品質更高、更潔淨。這項專案已經首先在英國威爾斯的「替代技術中心」(Centre for Alternative Technology)園區試行超過一年。

美國國際開發署的第一階段投資將支持「老虎馬桶」在印度、烏干達和緬甸三個國家試行六個月，不僅可以測試這套設備在三種不同地理環境的發展，也剛好應用在三種不同的生活情境，包括鄉村社會、都市近郊和流離失所民眾居住的營地。

每個國家將會設置10套系統，每套供50至100人社區使用；六個月後將檢驗這些設備的成效與使用者接受度，並與現存衛生設備比較相關花費，當然會涵蓋初期開發不同路線規模的成本。這將會是「老虎公廁」專案第一次在真實世界中使用。

一旦市場接受度和路線規模都已確定，「老虎馬桶」可望成為低收入家庭最理想的衛生系統。

專案的目標是希望將「老虎馬桶」的價格壓到比既存化糞池還低，或是跟公廁系統的價格一樣，有助於成為低成本維護、但高成效的新興科技。

這項專案是由比爾蓋茲基金會投資倫敦衛生與熱帶醫學院的研究，其他合作夥伴包括樂施會(Oxfam)、非營利組織Water for People和PriMove India。