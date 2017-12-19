新黨發言人王炳忠　涉違《國家安全法》遭警調帶走

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新黨青年委員會召集人王炳忠今（19）日上午在臉書開直播，幾名調查官及員警持法院搜索票上門，認為王涉違反《國家安全法》，指示王配合搜索快開門。在經過4個半小時的搜索，在接近中午11時許，調查局人員將王炳忠從其北市萬華住家，帶往位於新北市的法務部調查局。

上午檢警以「疑似涉違國安法」為由到新黨發言人王炳忠的住處搜索，王炳忠一開始不願開門，還開手機的臉書直播，質疑白色恐怖，王炳忠也不斷在屋內打電話向外求助不讓調查官及員警入門，後來檢警找來鎖匠，打開大門後進入屋內，出示法院公文書與宣讀權利後，隨即關上大門在屋內進行搜索，直播亦中斷。

蘋果日報報導，王炳忠律師陳麗玲到場，但不得其門而入。

據了解，王炳中所涉的國安法第2條之1，「不得為外國或大陸地區蒐集傳遞公務秘密」，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖書、消息或物品，或發展組織。」，第5條之1則述罰則「意圖危害國家安全或社會安定，違反第二條之一規定者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」

王炳忠臉書近來的動態則是透露自己剛從大陸回來，頻頻為涉入共諜案的周泓旭喊冤。

中國時報報導，除了王炳忠之外，新黨新思維中心主任侯漢廷、新黨宣傳部副主委林明正、新黨新聞秘書陳斯俊等人，住所也遭搜查。