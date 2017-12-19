首相有 我也要有？日外相要求購置專機

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)各國元首或是首相，多擁有自己的專機，以方便外訪行程。但同樣處理外交事務的外交部長，是否該有同樣待遇呢？

日本《讀賣新聞》昨（18）日報導，日本外務大臣河野太郎在自民黨的外交部會表示，希望可以用2019年度的預算購置「外務大臣專用機」。他舉例說，自己曾經在外訪時，受當地高官邀請共餐，但是因為飛機起飛時間的緣故，只好謝絕。他表示，小飛機或是二手飛機也可以接受，例如灣流航太公司的「灣流G650」就是個不錯的選項。

而在今天，日本《NHK》報導，河野在閣議（相當於我國行政院院會）後，對記者表示自己外訪次數，遠遠少於中國外交部長。有鑑於此，為了能夠更機動地訪問各國，政府必須購買外務大臣專用機。

根據日本《產經新聞》，河野特別指出，「我國前任外相岸田和我加起來，也只外訪了97國，但是中國的外長王毅卻去了262個國家」，並強調「日本外務大臣必須進國會受質詢，但中國外長卻沒有這種限制。我們在起跑點就輸了」，認為自己就算想努力搞外交，還是會被各種限制阻礙。

最後，河野提到日本的「政府開發援助」（ODA）並不是特別多。尤其是在非洲，中國的投資和援助，已經遠遠把日本甩在後頭了。這顯得日本需要在外交上下更多功夫。但在現行制度下，外務大臣外訪，必須搭乘商用客機。他認為這樣相當「綁手綁腳」，不利於日本的國家利益。

首相有 我也要有? 日外相要求購置外相專機

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日本外務大臣要求購置的灣流G650(圖片來源：維基百科)