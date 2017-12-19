減碳反空汙　全台11縣市跨年不放煙火

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）空汙議題發燒，全台到昨(18)日為止，已有11縣市政府表明跨年不放煙火。北中南拚場的臺北101、雲林劍湖山世界與高雄義大世界，今年煙火秀照常進行。

​《中時》報導，繼台中市政府15日宣佈取消2018跨年煙火，南投縣與桃園市政府18日也宣佈跟進。

​《中時》引述台中市長林佳龍說，空汙來源很多，市府會盡所有能力減少碳排放量。台中紫爆天數從2014年87天、2015年69天、2016年50天，逐年下降到今年11月底的20天。跨年放煙火也會造成空汙，希望透過取消放煙火，響應反空汙的訴求，且節省下來的經費也可把活動辦得更好。

今年跨年晚會，南投縣將在清境農場、南投縣立體育場同時展開，而且同步轉播，讓山上、山下民眾一起嗨！

為回應減碳，南投縣長林明溱18日宣佈，跨年晚會將不施放煙火，「用新鮮的空氣，迎接新的一年！」。

林明溱表示，過去南投跨年都在清境農場，但許多民眾反映路程太遙遠且住宿一房難求。因此，在位於南投市的縣立體育場也舉辦跨年晚會，同步倒數，希望吸引更多民眾參與盛會。

桃園市政府表示，今年跨年煙火取消，但會保留亞洲標槍紀錄保持人、鄭兆村擲標槍橋段。

其餘縣市，多數未辦跨年活動，包括彰化縣自2015年起即不辦跨年，也未施放煙火，台南市從賴清德擔任市長、嘉義市自塗醒哲市長上任後就未放，台東縣去年未放，今年也不放，而雲林、嘉義縣無跨年活動。

高雄市自氣爆後，就沒放煙火，新北市也未投入預算施放節慶煙火。