鐘鉉遺書指被憂鬱吞噬 煩惱為公眾人物

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓偶像男團成員鐘鉉疑因自殺身亡，他的遺書透露，「憂鬱一點點啃嚙著我，最終將我吞噬」，並提到作為公眾人物一舉一動被關注的煩惱，「世人所知道的並不是我的生活」。



南韓偶像男子組合SHINee成員鐘鉉疑因自殺身亡，他的靈堂設在首爾峨山醫院，並開放粉絲今天中午開始前往弔唁，鐘鉉的遺屬和經紀公司SM娛樂已籌備治喪事宜。



鐘鉉昨天疑似自殺去世，他生前的好友、四人組搖滾樂隊Dear Cloud成員Nine公開鐘鉉的遺書，其中寫著：「我的內心出了故障，憂鬱一點點啃嚙著我，最終將我吞噬。」



鐘鉉還寫道：「我為什麼如此痛苦真是神奇，活著的人中沒有人比我更苦，沒有人比我更脆弱。」



韓聯社報導，鐘鉉的遺書還提到作為公眾人物一舉手一投足都被關注的煩惱，「世人所知道的並不是我的生活，被人熟知所以更累，能挺到現在實在了得。」



鐘鉉還說：「請對我說辛苦了，可以了，即使不能微笑著送我也不要責怪我，我真的太辛苦了，再見。」



報導指出，Dear Cloud所屬經紀公司表示，鐘鉉發來這封遺書後，公司立刻和他的家人聯繫，不幸悲劇還是發生。



南韓警方昨天傍晚在首爾一公寓式酒店找到昏迷的鐘鉉，送醫急救仍然不治。警方並在房間內發現燃燒過的物體，疑似褐煤與速燃煤，研判鐘鉉可能自殺身亡，並對此展開調查。



鐘鉉的靈堂設在首爾峨山醫院，遺屬和經紀公司SM娛樂在準備葬禮，粉絲可從今天中午開始前去弔唁。



珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。衛生署安心專線：（0800-788995）。中華民國自殺防治協會~天使專線：（0800-555911）。