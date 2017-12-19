共機頻擾台 國防部：戰機該掛彈就會掛彈

（中央社記者呂欣憓台北19日電）中共軍機頻繁飛出第一島鏈進行遠海長訓，有時還掛彈飛行。國防部今天表示，國軍的戰機該掛彈一定會掛彈，而且國軍也在收集共機相關資訊，都是未來因應作戰非常重要資料。

中共運8遠干機昨天續行遠海長航，穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地。結合國防部和日本防衛省公布的資料，這是共機在10月中共19大後，第9度擾台。中共空軍還曾透過官方微博「空軍發布」貼出共機掛彈的照片。

國防部發言人陳中吉今天在國防部例行記者會表示，國軍依照相關戰備訓練規定，該怎麼做就怎麼做，這些是既定的標準作業程序，國軍的飛機該掛彈一定會掛彈，除了空中，包含還有地面、海上，三軍部隊對周邊海空情狀況，能早期預警、全程掌握，適時發布訊息。

陳中吉說，很多人問，中共密集軍機遠海長訓，是不是來偵蒐台灣周邊資訊？陳中吉說，他的回答是「反之亦然」，共機出海長訓，讓國軍做戰備訓練，相同地國軍也在收集相關資訊，例如共機有沒有掛彈、飛航區域、飛航路線等等，都是未來因應作戰非常重要資訊。

陳中吉表示，中共文攻武嚇、造成恐慌，這是中共希望達到最低成本效益企圖，因此國防部適時提供資訊讓民眾了解，國軍有能力掌握狀況，不希望讓幾張照片或照片自亂陣腳，國軍有能力和信心捍衛國家安全，保障人民福祉。

由於國防部長馮世寬近來經常因為共機擾台向立法院請假進入衡山指揮所，引起輿論質疑馮世寬過度頻繁進入衡指所，和參謀總掌權責不分；陳中吉說，馮世寬是負責任態度，主動了解周邊海空情狀況，不負民眾託付，什麼時候該進入衡指所，軍方都有標準作業程序。1061219