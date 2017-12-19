英國政治人物Twitter遭停權  制止仇恨言論

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）極右翼政黨「英國優先黨」(Britain First)主席Paul Golding和副主席Jayda Fransen的Twitter帳號近日被停權，將不能再發文，過去的文章也消失。而他們的官方Twitter專頁也面臨相同情況。

《BBC》報導，Fransen於上(11)月發布、被川普轉推的三則推文都消失在頁面上，這些推文都是反穆斯林影片與言論，並在川普轉推後引起廣泛爭議；當時英國首相梅伊的發言人表示，「一位總統不該做出這樣的行為。」但已使該政黨受到關注。

成立於2011年的「英國優先黨」是反移民、反穆斯林的極端民族主義組織，強調基督教文化受到穆斯林威脅，上(11)月才因副主席Fransen的推文被川普轉推，而使這個政黨聲名大噪。

這週Golding和Fransen又被英國當局逮捕，原因是他們8月針對在北愛爾蘭的反恐示威發表不當談話。

Twitter開始有所行動

Twitter今(2017)年10月宣布將採取更嚴格的立場制止仇恨言論，包括那些頌揚暴力行為的發文，以及與採取暴力行動以達到目標的組織團體有聯繫的人，都將被永久停權。

至於仇恨圖像如納粹黨徽仍可以發布在網路上，但一開始就會被標記成「敏感言論或圖像」予以警告，訪客無法繼續瀏覽。這類內容不允許出現在個人頁面上；而強調圖像使用的人會被警告移除，屢勸不聽則會遭停權。

Twitter官方發言表示，「此舉將減少網路上粗俗或仇恨行為的出現」，「如果一個帳號的頁面出現暴力威脅、誹謗、種族或性別歧視的隱喻、煽動恐慌情緒或降低人們自尊或心態的言論，將被永久停權。」

Twitter表示，「我們計畫開發內部工具協助我們辨識有關暴力行為的帳號，以加強使用者報告與數據。」

但Twitter並未對他們因「隱私與安全理由」而對個人帳號所做行為有所回應。

其他用戶也開始回報他們認為發表仇恨言論的使用者，許多人用#twitterpurge的標記通報Twitter；目前已有許多美國帳號被列入名單中，包括反移民、強調白人民族主義的線上雜誌《美國文藝復興》(American Renaissance)創辦人Jared Taylor；極右派團體南方聯盟(League of the South)創辦人Michael Hill和公關主任Hunter Wallace；美國納粹黨(American Nazi Party)；主張白人至上主義且反移民的傳統主義工黨(Traditionalist Worker Party)等。

許多極右團體擔心他們的帳號將被禁用，開始呼籲追蹤者註冊另一個社群媒體Gab.ai，聲稱這是言論最自由的社群媒體帳號。

反對大量移民、防止歐洲被穆斯林化的泛歐洲國家主義團體Generation Identity，上(11)月才在英國開分支，但他們在英國和愛爾蘭的Twitter帳號也已遭停權。