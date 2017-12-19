明星巨鱷轉贈對岸 飼主鱷魚王飆淚相送

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南麻豆鱷魚王生態農場結束營業後，將飼養36年的明星巨鱷「小河」轉贈中國廈門的動物園收養。經1年多波折，「小河」今天在吊車協助下裝上貨櫃，飼主鱷魚王邱錫河數度落淚。

「小河，我會常常去看你的，要好好保重，謝謝你36年來的陪伴」。邱錫河在協助把「小河」裝箱後，對著老朋友頻頻道別，並數度拭淚、哽咽，一旁的親友不時喊著「加油」。

已經36歲、身長5.8公尺、體重1250公斤的河口鱷「小河」算是壯年，長年來是麻豆鱷魚王生態農場的招牌明星，與邱錫河搭配的主秀，至今仍為人津津樂道。在邱錫河去年7月結束生態農場經營後，就與位於廈門的一家私人動物園談妥，準備把「小河」轉送到對岸，但轉贈過程一波三折。

協助協調轉送過程的民進黨立法委員黃偉哲上午也到現場關心。他說，原本行政院農業委員會以小河是保育類動物，無法放行。但在邱錫河提出許多相關資料證明並非保育類動物，才使轉贈程序順利走完。他曾好幾次到農場裡餵食小河，也算認識很久的朋友，希望小河未來在新家能獲得很好的照顧。

邱錫河表示，剛開始飼養時，小河的體重才20公克、身長30公分。36年的飼養過程，發現小河相當有靈性，很聽話。印象中最深刻的事是在88水災當年，農場淹水超過1公尺，原本以為小河會跟著水勢游出柵欄，但後來發現小河還是乖乖待在裡面。

他說，小河就像他的家人一樣，送走當然很不捨。但小河未來的新家相當不錯，應該能得到很好的照顧。1061219