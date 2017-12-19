南非富商當選執政黨新主席　總統祖瑪料遭罷黜

（台灣英文新聞／國際組綜合外電報導）南非執政黨非洲民族議會（African National Congress，ANC）18日晚間在4776名與會黨員投票下，副總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）以高票當選新任黨主席，權力在握，預料在2018年2月前拉下現任總統祖瑪（Jacob Zuma）。

news24報導指出，65歲的拉瑪佛沙以及總統祖瑪已離婚妻子、前非盟委員會（AU Commisssion）主席、68歲的德拉米尼-祖瑪（Nkosazana Dlamini-Zuma）是此次呼聲最高的兩位候選人，競選過程激烈前所未見。

拉瑪佛沙以2440票對2261票，險勝祖瑪前妻；《金融時報》報導，這可能使得非國大在數周內罷黜總統祖瑪。

拉瑪佛沙是反種族隔離政策的積極分子，擁有法學學位，也是知名談判專家和富商，旗下事業甚廣，包括能源、礦產、銀行、通信與保險業等。

他在1982年創立全國礦工工會，擁有30萬會員，是南非最大的工會，終結上世紀只有白人可獲得最好工作的不公平制度。拉瑪佛沙的個人資產已超過4億5000萬美元。

拉瑪佛沙於2014年成為副總統，選前承諾肅貪，相較於貪腐官司纏身的總統朱瑪，他的清廉形象與低調生活態度，讓選民高度期待。

依過去慣例，非洲民族議會主席成為總統的可能性極高。外界高度期待拉瑪佛沙於2019年大選中脫穎而出，帶領南非邁向新氣象。

在拉瑪佛沙獲勝的消息公布後，南非蘭特兌美元匯率飆升，一度應聲大漲4.2%、創今年3月以來新高，凸顯市場對非洲民族議會新領導人的信心。