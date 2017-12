美國安戰略  重申《台灣關係法》對台軍售承諾

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普昨(18)日在國安戰略中指出,美國將根據「一中政策」,維持美台「堅固關係」,這包含《台灣關係法》中提供台灣合理防衛需求的承諾。



川普下午2時於鄰近白宮的雷根大廈發表上任以來的首份「國安戰略報告」(National Security Strategy of the United States of America),報告中在「印度-太平洋」優先行動的「軍事與安全」部分寫道,「我們將會依我們的『一個中國』政策與台灣維持強勁關係,包括在《台灣關係法》下的承諾,提供台灣在防衛與嚇阻威迫方面的合理需求。」



值得注意的是,川普在國安戰略中凸顯《台灣關係法》,並重申對台軍售承諾,未提及美中三項公報;相較於美國過去的一貫完整說法、即美國的「一中政策」是基於美中「三個公報」及《台灣關係法》,川普政府是以「我們的一中政策」處理,這也是川普上任後、首度與中國國家主席習近平通話時選擇的用語。

另一方面,報告也直指中國大陸與俄羅斯是「修正主義強權」(revisionist powers),挑戰美國強權、影響力與利益,破壞美國安全與繁榮。

報告批評,中國大陸在南海建設前哨基地和軍事化,危害自由貿易往來,威脅他國主權,並破壞區域穩定。報告指出,雖然美國試圖繼續與中國大陸合作,但中國正利用經濟誘惑與懲罰、影響戰等方式讓其他國家聽從其政治與安全主張;中國基礎設施投資與貿易戰略進一步證實其地緣政治的抱負。

報告中寫道,「與我們所希望相反的是,中國擴張權力以致侵犯了他國主權。」

報告還寫道,俄國核子武器是「美國生存的最大威脅」;同時俄國是「意圖恢復強權地位並在國界附近建立勢力範圍」的強國。



而對印太地區的優先要務,包括加強承諾建立聯盟與夥伴關係、依國際法以和平方式解決領土與海事爭端、與盟友和夥伴一起實現北韓完全無核化、共同應對持續成長的恐怖主義威脅等。