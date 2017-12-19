「自拍」的藝術 義大利藝術家個展當代館揭幕

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）當你看到一幢美麗又壯觀的歷史建築時，你會先駐足欣賞良久，還是立刻提起手機興奮地自拍？

現代人與歷史遺跡、藝術作品間的互動，究竟受益於科技的發明而更加緊密，還是人們終究被科技產品制約，而逐漸與建築和藝術疏離，義大利藝術家賈科莫．札加內利（Giacomo Zaganelli）於台北當代藝術館的最新個展「表象之城（Superficially）」，便試圖探討這個問題。

賈科莫表示，藉由此次在當代館的展覽，他想要批判現代社會如何追求事物的表象而忽略其真正的內涵；他也希望能夠建立起當代佛羅倫斯及台北兩座城市交流的橋樑，即使兩地在地理位置上相互遙望，歷史經驗也差距甚遠。

此次個展包含三組錄像作品及一件戶外裝置，除了有在義大利拍攝的影像之外，賈科莫也將鏡頭拉回台灣，訪談在地藝術家姚瑞中及教授田名璋，觀眾可以從訪談內容了解兩位涉獵藝術極深的專家對於現代科技為藝術帶來的影響有何看法，但也不妨跨過既有論述產生個人觀點。

另外，展示於當代館戶外廣場的裝置《門面》，重現佛羅倫斯近年為了迎接遊客，古蹟建築大興土木，同時考量觀光形象，將印有百年建築外觀影像的帆布包覆在工地鷹架的結構外層，營造出特殊的城市景觀，而遊客見到這些「景觀的贗品」，竟也不減拍照的興致。賈科莫利用複製當地知名景點在工地外牆立起華美帆布的粉飾手法，要讓觀者思索現實與想像、原型與再現的連結和差異。

賈科莫表示，他雖然不認為現代人對於事物觀察的能力與過去有何不同，然而現代人時常旅行至一個地點，卻不願用心觀察，這樣便失去旅行的意義了。

賈科莫．札加內利生於1983年，目前生活及工作於義大利佛羅倫斯及德國柏林。賈科莫同時兼具藝術家及策展人雙重身分，關注面向包括藝術、建築與空間。曾經來台參加關渡國際藝術季，也曾在台東駐村創作。

「表象之城（Superficially）」展出時間自即日起至2018年1月28日。

（圖片來源：台北當代藝術館）