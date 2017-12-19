大陸冷氣團南下  週四、五最低溫12度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(19)日大陸冷氣團南下，各地氣溫較低；週四、週五是這波冷空氣影響最明顯的時段，低溫下探12度，但週六氣溫回升。

今(19)日大陸冷氣團南下，各地氣溫較低，北部地區13至16度，南部地區16至22度；東北部地區有雨，氣象局清晨針對雙北、基隆和宜蘭發布大雨特報。北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量較多。

今天受到強烈東北風影響，臺南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海、空曠地區及其鄰近海域易有9至11級強陣風，海面風浪大，浪高可達4至5米，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

週三至週五(20至22日)受大陸冷氣團及輻射冷卻持續影響，各地早晚氣溫較低，中南部日夜溫差大，臺南以北沿海及空曠地區清晨有11度左右低溫發生的機率；北臺灣低溫約13度，高溫也僅約16、17度，中南部白天陽光露臉，高溫預計在22至24度。

但週四至週五是這波冷空氣影響最為明顯的時段，中南部因輻射冷卻效應預計低溫下探11、12度，白天高溫約22至24度，中南部日夜溫差明顯偏大；北部及宜蘭地區低溫約12、13度，花東則約14、15度，白天高溫在北部及宜蘭地區均接近20度，花東可達20度以上。

週三開始環境水氣減少，轉為比較乾冷的天氣型態，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

週六(23日)大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升；各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

週日至下週一(24至25日)又有一股東北季風再度南下，北部、東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

26日至28日環境持續以東北季風型態的天氣為主，天氣持續偏冷或偏涼，北部、東半部降雨機率仍高。

另外，第26號颱風啟德未來將持續以緩慢偏西南的方向往南海前進，對臺灣無直接影響。