〈時評〉增加工時，有機會提高產值嗎？　降低工時，才有機會提高產值！

這陣子新聞不斷提到勞工工時問題，作者認為要爭論這些問題前，首先應該參考先進國家的資料，工時問題先進國家或多或少都已經歷過，甚至已有行之多年的方法，所以我們理當參考先進國家，找出適合台灣的作法，減少無謂的爭論。首先參考以下圖表，資料來自OECD。

表1：

國家 中文名稱 GDP (美元) 年工時 (小時) 時薪(美元) 週工時 (小時) Germany 德國 48989.5 1363 35.9 26.2 Denmark 丹麥 49837.2 1410 35.3 27.1 Norway 挪威 59350.0 1424 41.7 27.4 Netherlands 荷蘭 51284.6 1430 35.9 27.5 France 法國 41489.9 1472 28.2 28.3 Luxembourg 盧森堡 103352.2 1512 68.4 29.1 Austria 奧地利 50688.2 1601 31.7 30.8 Sweden 瑞典 49409.8 1621 30.5 31.2 Finland 芬蘭 43363.5 1653 26.2 31.8 Australia 澳大利亞 48889.9 1669 29.3 32.1 United Kingdom 英國 43073.9 1676 25.7 32.2 Slovenia 斯洛文尼亞 33424.7 1682 19.9 32.3 Spain 西班牙 36443.2 1695 21.5 32.6 Canada 加拿大 44025.2 1703 25.9 32.8 Japan 日本 41540.6 1713 24.3 32.9 Italy 意大利 38328.1 1730 22.2 33.3 Slovak Republic 斯洛伐克

共和國 30694.2 1740 17.6 33.5 New Zealand 新西蘭 38823.0 1752 22.2 33.7 Hungary 匈牙利 27007.6 1761 15.3 33.9 Czech Republic 捷克共和國 35127.4 1770 19.8 34.0 United States 美國 57591.2 1783 32.3 34.3 Portugal 葡萄牙 30662.3 1842 16.6 35.4 Estonia 愛沙尼亞 29633.1 1855 16.0 35.7 Ireland 愛爾蘭 72772.0 1879 38.7 36.1 Iceland 冰島 51122.4 1883 27.1 36.2 Lithuania 立陶宛 29924.2 1885 15.9 36.3 Israel 以色列 37798.9 1889 20.0 36.3 Latvia 拉脫維亞 25835.6 1910 13.5 36.7 Poland 波蘭 27574.6 1928 14.3 37.1 Chile 智利 23477.5 1974 11.9 38.0 Russian Federation 俄羅斯聯邦 23225.0 1974 11.8 38.0 Greece 希臘 26434.9 2035 13.0 39.1 Korea 韓國 27539.0 2069 13.3 39.8 Mexico 墨西哥 18579.4 2255 8.2 43.4 AVERAGE 平均 41097.4 1751 23.5 33.7 MEDIAN 中位數 38575.6 1746 22.2 33.5 Taiwan 台灣 22453 2034 11.0 39.1

圖1. 時薪(美元)與年工時(小時)的關係圖

圖2. 時薪(美元)與週工時(小時)關係圖

圖3. GDP(美元)與年工時(小時)的關係圖

表2：將幾個比較熟悉的國家挑出來比較

國家 中文名稱 GDP 年工時 時薪 週工時 Germany 德國 48989.5 1363 35.9 26.2 Netherlands 荷蘭 51284.6 1430 35.9 27.5 France 法國 41489.9 1472 28.2 28.3 United Kingdom 英國 43073.9 1676 25.7 32.2 Canada 加拿大 44025.2 1703 25.9 32.8 Japan 日本 41540.6 1713 24.3 32.9 United States 美國 57591.2 1783 32.3 34.3 Korea 韓國 27539.0 2069 13.3 39.8 Mexico 墨西哥 18579.4 2255 8.2 43.4 Taiwan 台灣 22453.0 2034 11.0 39.1 AVERAGE 平均 27672.7 1980 14.0 38.1 MEDIAN 中位數 24956.2 2004 12.4 33.5

或是可以參考圖4

【工時問題是受企業文化影響】

由以上資料我們可以發現工時高，反而產值低；但工時低，反而產值高，越是先進國家越是如此。如：德國工時最低，但GDP相當高。爭論工時等等問題前，應該先思考一下，所有的人要的是什麼？不管是勞資雙方，主要目標都是賺錢。但是為什麼我們多年來一直停留在只會閉門造車的壓榨自己國家的勞工，造就高工時低產值的窘境？

依作者的認知是台灣多數企業都在做沒有創意的事情，導致低產值，所以要用「高工時、低產值」來彌補總產值。如：佔出口外銷60%以上的資訊代工(OEM / ODM)。所以我們應該思考先進國家，為什麼可以做到「低工時、高產值」？參考蘋果的例子，蘋果的關鍵技術大多與硬體可切割，手機由台灣大量製作，蘋果賺走80%毛利，台灣廠商只賺到3%毛利，因此蘋果用的是創意產生高產值，而其創意也造就品牌的價值。所以先進國家的方法在於他們有創意、有用心做出高品質產品。故我們要做到有創意、有用心做出高品質產品，才能夠達到「低工時、高產值」。

如果我們不能同時達到下列兩個目標：「降低工時」、「提高產值」，那麼我們也必須要先從一個方向先做，方法有兩種：

A. 先降低工時，再提高產值

第一步：降低工時做到「高工時低產值」轉變為「低工時低產值」。

第二步：再努力提高產值成為先進國家的「低工時高產值」。

B. 先提高產值，再降低工時

第一步：提高產值做到「高工時低產值」轉變為「高工時高產值」。

第二步：再努力降低工時成為先進國家的「低工時高產值」。

A與B的可行性討論

B先提高產值，再降低工時

不可行，因為20年來都在不斷增加工時以希望增加產值。但很明顯的，工時增加了但產值卻沒有增加，所以看來我們根本無法直接提高產值。沒有產值就無法加薪，所以台灣20年來薪資像死水一般，沒有多大改變。

A先降低工時，再提高產值

可行，台灣在亞洲四小龍之中，教育程度是最高的，我們有一定機會走高科技產業，只要有1/3的人可以利用所學、發揮創意，相信可以做到低工時高產值，進而提高薪資。

我們不該因為低產值就想用時數去補回總產值，這是錯誤的想法。台灣的文化充斥著「薄利多銷、以量取勝、勤能補拙、貨比三家不吃虧、Cost down、俗又大碗、追求CP值」的想法，不認為自己有能力可以做得很好，所以就做不是很好的東西，再用數量來彌補，而用數量彌補時需要大量人力，而人力不足時則導致工時上升，這就是大家爭論不休的工時問題的最大主因，也就是陷入惡性循環的迴圈：

反觀德國的企業文化是低工時高產值的工作環境，他們的方法是作的好，不粗製濫造，不相信便宜有好貨，而是堅信一分錢一分貨，好到一定地步，再外銷來使GDP上升。所以台灣的高工時低產值，是企業文化使然，我們要拋掉不好的企業文化，作出有創意、高品質的產品，才有可能降低工時、增加產值，好讓目前這些爭論不休的工時問題停止。

【工時問題也受產業性質影響】

台灣產業自1980年代，以高科技代工為主，當時毛利率有10到15%，但到了現在不到0到3%。顯而易見，高科技代工這條路早就不通很久了，不然我們不會這幾年經濟一直都沒起色。台灣的產業一定要有創意、要改變，雖然改變有一定風險，但一定要變，不改一定死路一條。台灣必須向先進國家學習，然後找出一條最適合台灣的道路。目前已有更便宜的人力正在取代台灣中，如：越南、柬埔寨，如果現在不改變，我們就只好繼續經濟下滑，繼續惡性循環，繼續爭吵勞工問題。

【結論】

現在的年輕人會被說為什麼不努力？你不努力外你還想做什麼？事實上我們可以由以上的推論知道，真的是大環境相當不友善，甚至說是惡劣。年輕人還要被不明就裡的上一代或資方依據過去成功經驗來教訓，殊不知真的應該改的是過時的舊思維、舊企業文化。

作者發現很多企業因低產值而用高工時彌補，來達到足夠的總產值。是因為他們不相信或不知道世界上有存在低工時高產值的事實，也就是不明白創意的價值。誤認為品牌就是創意，但是沒有創意及品質的品牌是無法支撐太久，所以企業的思維必須跟上時代，不能一成不變。

如果我們的企業文化可以慢慢改變，不要貪小便宜及薄利多銷、以及不要固步自封的僵化在上個時空背景，相信工作環境有機會接近先進國家，才可以讓年輕人看到希望。

【參考資料】

OECD的GDP資料

OECD的工時資料