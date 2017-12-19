華盛頓州火車出軌翻覆  3死逾百傷

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國家鐵路客運公司(Amtrak)一輛載客列車於美國時間18日早晨首度行駛新路線，在西雅圖南方64公里處的杜邦巿(DuPont)出軌，有些車廂自高架鐵路摔落下方交通繁忙的州際公路，當局已證實3人喪生，百人受傷。



法新社報導，這列由西雅圖開往波特蘭的501次列車為新投入服務的高速線，連接華盛頓州西雅圖與奧勒岡州波特蘭，事發時載有78名乘客和5名列車組員，在上午大約7時40分的尖峰時間在華盛頓州塔科馬以南路段脫軌。



現場照片顯示，列車共有14節車廂，其中有13節車廂脫軌，有一節車廂翻落到州際公路上，有些車廂自鐵路高架道懸吊向下，波及公路上5輛轎車及兩輛卡車。



路透社報導，地方官員證實3人喪生，百人受傷。美聯社和《西雅圖時報》網站則引述緊急救難單位說有至少6人喪生。美國有線電視網則報導至少有77人緊急送往醫院。

不過，事故發生地的皮爾斯郡警長辦公室則說，他們尚未公佈正式的傷亡人數統計。目前各家媒體報導的傷亡人數不一致。



報導說，列車當時速度估計大約時速130公里。

事發地點剛好位於5號州際公路上，目前救難人員已封閉該路段進行搶救，5號州際公路是美國西部最重要的南北向交通動脈，當局呼籲民眾避免前往該路段。

美國國家運輸安全委員會發言人丁莎(Bella Dinh-Zarr)在記者會上表示，他們已派出一個由多位專家組成的調查小組前往杜邦市。對於火車可能的出事原因，丁莎都以調查小組尚未抵達，無法提供正確資訊而未答覆。

美國總統川普下午2時在華府發表國家安全報告演說時，首先對火車翻覆造成的傷亡人員表示同情與哀悼，表示正在密切監控情勢，與地方當局協調。他同時表示這也是美國基礎建設需要更新的原因。