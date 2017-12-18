年年千億科研預算生不出獨角獸　政府動起來思對策

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣政府每年科技研發經費逾千億元，卻未見一家所謂市值逾十億美元的「獨角獸」新創，科研成果轉化率不足，下游技轉與產業創投未能貼近產業，從而帶出突出的新創公司，連帶未能嘉惠到年輕人的薪資水準，多位學者及知名創業家對此表達憂心，提出建言要解決困境。

全球214家新創獨角獸，美國擁有108家、中國大陸55家，卻沒有台灣身影。

多位學者近日投書，呼籲政府嚴肅面對科技組織定位分工混淆的結構性問題。​其中台大電機系教授林宗男接受自由時報時指出，科技經費資源分散在不同部會組織，互相重疊，甚至互相掣肘；且國科會升格為科技部，卻還只限於補助大學研究及國研院等支援研發；經濟部管產業發展，卻主管每年約三分之一科研經費及工研院等十個有研發功能法人；科學園區是產業聚落，卻由管不到工廠的科技部來主管，批評這當中有明顯的定位分工混淆、錯置的問題。

林宗男建議，科技部應負責上游的科技前端研發，學術類計畫得區分學術型或產業型，產業類要以技轉及衍生新創為主；分散在工業局等相關研發業務，及工研院、資策會等涉及前端研發的法人組織也應整併並改隸科技部；下游的技轉及產業創投，應整合為經濟部的責任，科學園區也應改隸經濟部。

學者們建議應有研發、產業上下游分流概念，但「中游」的技術轉化為應用部分，還是希望能比較接近產業需求，由經濟部主導較適合。對於科研組織改造等相關建議，經濟部是抱持開放討論的態度，指由更貼近產業脈動的部會帶領，應可提高技術轉化為產業應用的成功率。

因此除了科研組織改造，政府資源抑注因此也應能有效發揮功能，避免勞民傷財。行政院數位政委唐鳳同樣也認知到，現今政府透過信保機制或國發基金等平台提供新創申請資源的過程，審核標準側重簡報與申請文件內容，甚至比新創團隊提出好的商業營運模式能力重要，唐鳯承諾將來會改善此現象。

唐鳯表示，在海選過程中，不只是看簡報做得好不好，還要看其創新對於社會造成的具體影響，用長時間與新創團隊相處，滾動式來觀察、審核。

無獨有偶，陽光沙灘BBS創辦人、也是連續創業家的戴志洋近日在數位時代評論中以自身公司為例，指先前申請政府的號稱百萬元新創補助，但補助到手後才發現，金額少到連支付申請時的人力時間成本都不夠，卻犠牲把產品服務做得更好的時間。批評台灣行政體系僵化，以執行預算為宗旨、KPI導向的環境。

另外，台灣法規過於僵化而不利資金募集，相較之下，美國像是Facebook、Paypal等網路事業，皆受惠於天使資金的投資，而後成功發展為世界級企業。行政院上月召開加速投資台灣會議，檢討台灣新創團隊去年募資的總金額約為新台幣104億，不到韓國的一半、新加坡的三分之一，也只有印尼的四分之一左右。國發會一份報告中，歸納背後原因，不脫離市場、資金、人才、法規等四面項。陳美伶說，為了讓更多團隊有機會成為上市櫃公司，金管會已經打算將電子商務增設為新興行業別，未來也會考慮更多數位經濟產業特性。

至於長年為國內新創意見領袖垢病的法規適用不確定性，加上數位經濟蓬勃發展下新商業模式的興起亦使政府傳統法規管制架構面臨嚴峻的挑戰，增加新創業者適用法規的不確定性，衝擊其未來發展。因此今年10月，國發會成立「新創法規調適平臺」，調整以往個案或個別議題處理之方式，改為建置單一窗口，處理新創業者相關法規適用疑義，降低法規適用之不確定性，增加新創事業投資意願。