林松煥訪菲南兩城　可望締結姐妹市

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中華民國駐菲代表林松煥日前偕同館員及台商參訪民答那峨島兩座大城，拜會地方政要、開拓新南向空間，成果豐碩，包括可望促成高雄市與聖托斯將軍市締結姐妹市。



中央社報導，林松煥偕同政務組人員及海巡署駐菲聯絡官，在菲律賓華商經貿聯合會會長邱福陪同下，12日至15日走訪聖托斯將軍市（General Santos City）和三寶顏市（Zamboanga City），並受到當地市長熱烈歡迎。



林松煥表示，此行主要目的是加強對民答那峨島地方政府、漁政及海防單位的聯繫，瞭解當地政情、台商發展情況以及穆斯林文化。



聖托斯將軍市位於民答那峨島南部沿岸，人口約60萬，不但有「鮪魚之都」之稱，也是菲國卸魚量第2大的漁港，與高雄同為重要港都，兩地許多漁業公司已有密切合作。為此，聖托斯將軍市市議會決議與高雄市締結姐妹市關係。



林松煥在聖托斯將軍市市議會發表演說，說明中華民國政府的新南向政策及對菲免簽優惠措施，也表達希望與民答那峨島加強經貿、漁業與投資等合作的意願。



三寶顏市位於民答那峨島西南沿岸，人口約86萬，林松煥在三寶顏市洽談加強經貿與農漁領域合作的可能性。他表示，三寶顏市是亞洲的「拉丁城市」，觀光資源豐富、投資機會多，穆斯林購買力強，就連房地產也用現金交易，是值得評估的新南向城市。



經過4天訪問行程，林松煥發現，民答那峨島文化多元，主要城市的治安大致平靜，「沒有想像中危險」，杜特蒂政府也努力解決涉及穆斯林的深層歷史、文化與公義問題，地區正逐漸邁向穩定。



林松煥此行還拜會了兩城漁業局、海岸防衛隊的分站、軍港、僑校，以及3家台商工廠或據點，成果豐碩。