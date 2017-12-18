台北市長選戰提前開打　藍綠陣營紛表態

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）表態參選2018年台北市長人數持續增加，截至18日，民進黨立委姚文智、國民黨前立委丁守中、國民黨籍前行政院發言人鄭麗文已表態將與現任市長柯文哲角逐寶座。國民黨內的熱門人選蔣萬安也在觀望中。

台北市長柯文哲上任即將滿三週年，柯文哲18日在臉書發表感言，指他上任第一年，從每個錯誤中記取教訓，反省改進；上任第二年，堅持理念，承擔改革帶來的各種壓力，逐漸看見改變；而上任第三年，是進步價值，光榮城市。另外，柯也預告，20日晚間七點，個人官方臉書專頁也會正式首播一則影片回顧就任市長後的施政成果「看見光榮城市」。

民進黨立委姚文智則是積極布局參選已久，17日宣布投入選戰。媒體報導，民進黨選對會幹部指出，台北市屬於徵召區，也保留相當彈性，對於姚文智宣布參選並不意外，他一直都沒放棄選台北市長，黨內很早就有心理準備，而鑑於黨內基層要求提名自己人聲浪大，未來是否和柯文哲合作，要至明年三月後才能確定。

繼民進黨立委姚文智日前宣布參選台北市長後，國民黨籍前行政院發言人鄭麗文今（18）日也宣布參選，外傳國民黨屬意現任立委蔣萬安出馬角逐台北市長，鄭麗文說，明年春節前，黨部應找要選的人討論一下。她表示，國民黨一定要打贏北市長選戰，就是單獨過半，贏得大選。

鄭麗文說，柯文哲有現任優勢，有個人獨特魅力，最大原因在於還看不到其他競爭人選，但台北市怎可以是沒有其他選擇的城市？台北市民應該要有不同選擇，值得更好的選擇。

面對鄭麗文表態參選，國民黨前立委丁守中接受聯合報訪問時指出，這是好事，但盼黨內有公平初選制度，先舉辦電視辯論再做民調，才會有意義。丁守中也指目前民調他是領先，高過蔣萬安。

17日在台北市參加反空污大遊行的蔣萬安，目前還未正式表態參選。

美麗島電子報最新公布的2018年台北市長初選民調的結果顯示，柯文哲市長的好感度、擔任台北市長的適合度與支持度分別居47.7%至50.6%首位，領先丁守中（39.0%，41.8%）、蔣萬安（39.9%，27.0%）與姚文智（19.5%，18.8%）；柯文哲其市長信任度與整體施政表現滿意度都還維持有超過五成以上的比例。

知名政治評論者陳淞山在其它媒體撰文指出，不管藍綠候選人目前都難以撼動柯文哲的選情，除非柯文哲未來的競選過程自己犯了政治大忌，或者說了不該說的政治狂妄之語而激起眾怒反轉選情。