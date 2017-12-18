推廣期貨知識教育　期交所大專院校課程補助申請開跑

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）受到外界關注的「大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，新一學期的申請即將展開。臺灣期貨交易所(以下稱期交所)表示，自即日起至2018年1月19日止，歡迎公私立大專院校教師檢具相關申請文件，向期交所申請補助，經審核通過者，依修課學生人數可獲新台幣3至5萬元不等之補助，名額總計30名，預計總補助金額達150萬元。

為鼓勵大專院校老師講授期貨與選擇權理論與實務課程，增進學生對期貨與選擇權商品之認識及瞭解，使期貨與選擇權知識向下紮根，期交所自2015年學年度下學期首度舉辦「大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，每次活動一推出旋即受到大專院校老師廣大迴響，申請情況踴躍，總計舉辦4個學期補助下來，共補助105名教師教授期貨與選擇權課程。

為延續推展成效，期交所接續針對下學期課程再推出新一波補助活動，補助對象為2017學年度下學期教育部認可之台灣公私立大專院校各系所開設課程中，授課內容講授補助辦法規範內容合計9小時課程之授課教師，均得申請。

依補助辦法，9小時授課內容須包括三大項，授課時間各3小時，包括：一、匯率類期貨與選擇權 (包括美元兌人民幣期貨與選擇權、小型美元兌人民幣期貨與選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨及預計107年上市之匯率期貨)；二、國際板之國外股價指數類期貨(包括日本東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨)及商品類期貨與選擇權(美元計價黃金期貨、新臺幣計價黃金期貨與選擇權)；三、期交所制度介紹(包括夜盤交易制度及現況及動態價格穩定措施)。

期交所提醒，申請人須於2018年1月19日前，檢具活動申請書及課程計畫書等文件，向期交所提出；申請文件經審查通過後即可辦理，並於2018年7月31日前，檢具開課證明、成果報告及授課講義等資料，經審查通過後，予以補助。

相關辦法請見期交所網站查詢。