亞洲達人秀印尼幻術女摘冠 陰森風爆紅

（中央社記者周永捷雅加達18日專電）印尼25歲幻術師神聖瑞安娜在2017年亞洲達人秀奪下冠軍，不同於以歌舞、特技見長的各國參賽藝人，她以披頭散髮、頭部抽搐的「貞子」風格脫穎而出。

神聖瑞安娜（The Sacred Riana）之前在亞洲達人秀（Asia'a Got Talent 2017）初登場時就引發媒體及網友熱烈討論。

​她在亞洲達人秀以遮住臉部、披頭散髮的造型出現，上台後不發一語，抱著一個娃娃自顧自的開始表演，不時還一邊一邊抽動身體及頭部，融合日本經典恐怖片「貞子」以及好萊塢恐怖電影「安娜貝爾」的特色。

不過，神聖瑞安娜不只是會「裝神弄鬼」，她的幻術表演更是讓評審驚嘆連連。

像是她曾走到評審桌前表演魔術，其中一段她用拍立得拍下評審之一安谷（Anggun）的獨照，洗出來的照片中她卻站在安谷旁邊，結束後她逕自下台，以零互動完成整場表演，令眾人毛骨悚然。

此外，神聖瑞安娜接連在台上對3名評審變魔術，除了先是以念力讓鑰匙轉動，接著再猜出評審抽取的撲克牌，讓評審嚇得直接讓她過關。

雖然有些網友批評神聖瑞安娜的幻術技巧不是最高明的，但她卻獲得最多的觀眾投票，最後贏得今年亞洲達人秀的冠軍以及10萬美元的大獎。

事實上，神聖瑞安娜在參加亞洲達人秀之前，在印尼已經頗有名氣。

她的本名是瑪莉亞（Marie Antoinette Riana Graharani），之前在印尼許多魔術秀及電視節目都曾表演過。撇開登台表演時的「恐怖風格」，私底下的她也和一般年輕女生一樣，隨身攜帶的包包裡裝滿了蝴蝶結和美妝用品。1061218