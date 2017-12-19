星國人形立牌帥警 分身印尼竟爆紅

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）號稱全新加坡最帥氣「人形立牌」警官許穎昭，擁有諸多女粉絲，這位在新加坡共有800多名分身的帥氣警官最近爆紅到印尼，連商場外都有他遏阻犯罪的「人形立牌」身影。

新加坡堪稱是東協國家經濟發展的小紅點，造訪新加坡的國際商務人士或旅客大多看過這位曝光率超高的「人形立牌」警官許穎昭，對他伸出右手遏阻犯罪的姿勢，留下深刻印象。

新加坡從2014年起以當時擔任助理警監的許穎昭為模特兒，製作防止偷竊的警察人形看板，這個人形造型看板遍布全島，分身數量超過800個，不僅是鄰里商場最方便的好鄰居，肩負協助防制犯罪任務，許穎昭年輕帥氣造型也讓他迅速在社群媒體竄紅。

有趣的是，這位帥氣的警官去年4月結婚，新娘也是位女警花，不少女粉絲獲悉「死會」後竟淚崩，還在社群媒體留言「心碎啦」、「超難過」。

這位在新加坡人氣指數超高的「人形立牌」警官許穎昭，最近竟爆紅到印尼。根據新加坡媒體「聯合晚報」報導，連印尼廖內省超市內都有許穎昭「人形立牌」打擊犯罪身影。

許穎昭在印尼的「人形立牌」擁有和新加坡相同的招牌動作，他將右手伸出，除以英文文字提醒大家「商店內偷竊行為是犯法的」，也附上印尼文翻譯。

新加坡網友多認為，「人形立牌」警官許穎昭的正義凜然模樣，的確產生嚇阻犯罪效果。

許穎昭原任刑事偵查局特別犯罪調查組助理警監，如今升任鄰里警察局的副局長，績效卓著。

新加坡警方統計顯示，去年共發生876起竊盜案，每年年底是犯罪高峰期。竊盜罪在新加坡最多會被判刑3年或罰款，或兩者兼施。1061218