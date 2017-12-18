響應世界 台灣首次動物權遊行登場

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)今年 9 月，世界各國皆有動保人士走上街頭，在美國紐約和英國倫敦有上千人加入，以色列更有超過上萬的民眾加入動物權的遊行。

隨著愛護動物的意識抬頭，動物權的浪潮和和倡導行動已進入台灣，寒流來襲的星期天下午，有群人不畏寒風細雨，有人穿著著動物裝，有人握著動物口號旗，有人舉著自製的標語牌，在台北信義行人徒步區進行遊行活動，高喊著：「動物不是貂皮大衣、動物不是名牌包、動 物不是食物、動物不是實驗品、動物是朋友！！」，呼籲著動物平權的理念，沿途也吸引許多民眾駐足聆聽、加油打氣。

「屠宰場之歌」創作者，本身茹素的知名饒舌歌手大支，也現身支持並隨著遊行隊伍走完全程。大支表示：「今晚我剛好有演唱會的行程，但一看到主辦單位邀請，我無論如何都要到場支持，這是很有意義的活動！」

繼人權、女權、兩性平權之後，這場「為愛發聲—動物遊行」為台灣有史以來第一次舉辦動物權遊行。主辦單位純素 30 天為一動物權倡議團體，是由吳智輝先生召集一群愛護動物的年輕人所發起，自 2016 年以來定期在台灣各地進行街頭推廣活動，希望能喚起民眾對 於流浪動物外，其他如：牛、豬、雞、海豚...等等動物的關注。

透過舉辦講座、純素聚餐，期盼能讓更多人認識到純素生活的美好，以及茹素能對動物、對環境帶來直接、巨大的幫助。