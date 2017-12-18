冒冷汗 噁心嘔吐 消化不良 皆是心肌梗塞預兆

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近來氣溫變化大、寒流一波波來，各地紛紛傳出疑似心肌梗塞猝死案例，引述媒體報導，北市消防局表示，15到17日3天已有29人猝死，死者多以60歲以上長者居多。各地消防單位呼籲民眾，低溫來襲要做好保暖工作，尤其是長者、三高患者和心血管病患或家族病史者更需特別注意。

依據國民健康署「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」顯示，有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」族群，未來發生心臟病的風險比一般人高。三高族群在未來五年內發生心臟病的機會，與非三高個案相比，高血壓者是1.9倍，而高血糖、高血脂者則分別為1.5及1.8倍。

此外，肥胖也是心臟病的危險因子，15歲以上民眾因BMI（身體質量指數）大於或等於24，導致心臟病風險是體重正常者的1.5倍；男性腰圍大於或等於90公分、女性大於或等於80公分的腹部肥胖者，導致心臟病風險亦為一般人的1.4倍。

同時，世界衛生組織亦指出，吸菸及二手菸暴露是心血管疾病的主要病因，全球心血管疾病導致的死亡中，約10%歸因於吸菸及二手菸暴露。

國民健康署王英偉署長提醒民眾一旦出現如胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀發生，應儘速就醫接受檢查和治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護，再送醫接受治療。