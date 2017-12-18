北韓木船不斷漂抵日本惹麻煩　地方政府怨聲載道

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本各地陸續發現北韓木造漁船。據日本《產經新聞》的特別報導，今(2017)年已累計超過60艘北韓船隻漂抵日本秋田和北海道等地，而光是上個月就有28艘，數量是四年來最多，其中包含18具遺體和42位漁民。這些人大多是北韓一般老百姓，但由於聯合國制裁導致北韓經濟雪上加霜，迫使他們必須用簡陋的船出海捕魚。

而這些漁民也做出了一些脫序行為，例如日本北海道的地方報《北海道新聞》日前報導，「日本第一管區海上保安本部」在上個月28日發現一艘北韓漁船漂抵北海道「松前小島」。4日，北海道警方在該北韓船隻內，發現了北韓人民難以取得的日本品牌家電。對此，一位漁民向警方坦誠，「電視跟冰箱是從島上拿來的」。警方在前往松前小島確認後，發現島上漁業小屋裡的電器用品以及太陽能板均消失無蹤，因此以竊盜嫌疑開始調查北韓漁民。

而面對這樣的情況，出現北韓木船的各縣和北海道知事（相當於我國縣長），似乎對中央政府態度不太滿意。

日本《產經新聞》報導，以新潟縣知事為首組成的「北海道東北地方知事會」會長北海道高橋知事在今（18）日，向國土交通省提出意見書，認為中央政府必須加強領土和領海的警備。

另外，根據日本《NHK》，高橋知事指出，由於地方政府必須負擔移走北韓木船的費用，因此希望中央政府可以給予財政支援，不要讓清除漂流物，成為地方政府的負擔。更重要的是，中央政府應該在外交上「硬起來」，加強取締違法捕魚的船隻。

在與國土交通大臣提出意見書後，高橋對記者表示：「大臣指出（中央）政府正在進行各種措施，因此我認為（中央政府）應對應該會一步步進展」。