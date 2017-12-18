感謝金正恩對抗美國　加薩餐廳給北韓人打2折

(台灣英文新聞/ 國際組​ 綜合報導) 為感謝北韓領導人金正恩為巴勒斯坦說話，巴勒斯坦加薩走廊賈巴利亞（Jabalia）難民營內的拉巴阿餐廳（Rabaa Restaurant），決定提供北韓顧客優惠折扣，以感謝北韓領導人金正恩斥責川普的言論。

據法新社報導，因不滿美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，拉巴阿餐廳的門外貼著一張金正恩的海報並寫上，「感謝北韓領導人金正恩為巴勒斯坦說話，北韓顧客都能享有2折的優惠。」

美國總統川普在本(12)月6日宣佈承認耶路撒冷是以色列首都，而始終以美國為敵的北韓領導人金正恩對此臭罵川普是「瘋老頭」（dotard），直指整起事件都「魯莽又邪惡」。

根據加撒內政部指出，其實現在並沒有北韓人在巴勒斯坦領土內，也沒有巴勒斯坦居民擁有北韓公民身分，然而，即便沒有真的北韓人能夠親自得到這項特別優惠，但拉巴阿餐廳的舉動已經吸引了許多顧客光臨。

拉巴阿餐廳負責人拉巴阿表示，「我知道加薩走廊沒有北韓人啦，但我能給的就只有這些了。」

即使沒有北韓人能夠真正前往該餐廳朝聖，但光顧這家店客人均對今鄭恩表示支持，其中一名客人表示，「我愛金正恩，他是真男人，也是為我們對抗美國的大英雄。」另一名客人則說，「我其實就是來這裡看北韓人的，因為我不知道這裡到底有沒有北韓人。」